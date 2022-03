Previsioni meteo 7 marzo 2022: piogge e neve al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 7 marzo 2022: maltempo di stampo invernale sulle regioni centro-meridionali, ancora clima asciutto al Nord

L’inverno torna a fare la voce grossa sull’Italia, dove si registrano condizioni meteo instabili in particolare al Centro-Sud. Il primo weekend di marzo ha visto l’irruzione di un nucleo di aria fredda che ha portato a un calo delle temperature e al ritorno della neve a quote basse: anche nella giornata di oggi il freddo sarà protagonista, con valori termici inferiori alla media stagionale e nevicate sulle zone interne delle regioni centro-meridionali. Non mancheranno piogge sulle coste tirreniche e adriatiche del Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS l’alta pressione resterà confinata ai margini anche nel corso di questa settimana. Ci attendono dunque altri giorni caratterizzati da freddo invernale, con precipitazioni nevose a quote basse soprattutto lungo l’Appennino centro-meridionale. Per un rialzo delle temperature bisognerà attendere almeno metà mese, quando però potrebbero tornare le piogge su gran parte della Penisola.

Intanto per oggi, lunedì 7 marzo 2022, al Nord Italia al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento al Nord-Est. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche con neve a bassa quota, variabilità asciutta altrove e ampi spazi di sereno in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con delle piogge in arrivo anche sul Basso Lazio. In serata tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite, residui fenomeni in Abruzzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse sui settori Peninsulari con neve oltre i 300-600 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in lieve aumento. In serata residue piogge su Molise, Puglia, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime stazionarie e massime stabili o in rialzo al Nord, stazionarie al Centro e al Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.