Previsioni meteo 5 marzo 2022: maltempo invernale sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 5 marzo 2022: ondata di freddo e neve sulle regioni del Centro-Sud, clima più asciutto al Nord

Una massa d’aria artica già dalla giornata di ieri si allunga dall’Europa orientale fino a raggiungere il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno dunque in peggioramento anche nelle prossime ore sull’Italia, dove avremo clima tipicamente invernale. Le precipitazioni risparmieranno ancora una volta le regioni settentrionali, alle prese con una prolungata siccità, mentre al Centro e al Sud saranno possibili fenomeni nevosi anche a quote basse.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo un parziale miglioramento al Centro-Nord, mentre lungo l’Appennino meridionale non mancheranno nevicate a quote collinari. Il maltempo insisterà anche all’inizio della prossima settimana: lunedì saranno possibili nevicate fino a quote pianeggianti su parte del Centro e zone interne del Sud peninsulare. Martedì potrebbe toccare invece alle regioni di Nord-Ovest, ma serviranno ulteriori conferme nelle prossime ore.

Intanto per oggi, sabato 5 marzo 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole al Nord-Ovest con fenomeni sulle Alpi occidentali, nevosi fino a quote collinari, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora qualche fenomeno sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali o orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro al mattino precipitazioni isolate in Abruzzo con neve fino a quote collinari, asciutto altrove con ampi spazi di sereno sul versante tirrenico. Al pomeriggio tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio. In serata qualche fenomeni in Appennino con neve fino a 200-300 metri, sereno o poco nuvoloso altrove, maggiori addensamenti sui settori adriatici. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile su settori Peninsulari e Sicilia con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio insistono i fenomeni su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Neve fin verso i 500-1000 metri. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.