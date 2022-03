Michele Righini pubblica un nuovo romanzo

“Dentro al cuore del mondo” è il nuovo romanzo di Michele Righini: unisce assieme vari generi, portando avanti un’analisi interiore di diversi personaggi

“DENTRO AL CUORE DEL MONDO” è un romanzo scritto da Michele Righini. Il libro è uscito per la casa editrice Porto Seguro di Firenze. Il romanzo è acquistabile su tutti gli “store on-line” e tramite il sito della casa editrice.

“Credo di aver scritto un bel romanzo”, afferma l’autore Michele Righini, “e sono felice di averlo fatto perchè credo che dentro ad esso ci sia una forza vitale e un’energia che, soprattutto nel finale, in qualche modo, acquistano un potere curativo e catartico.”

Gli argomenti trattati nel romanzo sono tra i più vari perchè, se pur il thriller è il genere che può essere considerato predominante, al suo interno si possono trovare anche la leggerezza della commedia, l’erotismo, ma anche molto sentimento e spiritualità, finendo per offrire al lettore un vero e proprio viaggio all’interno delle più diverse emozioni umane.

Il romanzo segue le vicessitudini di Luigi, un uomo depreso, con diverse relazioni problematiche alle spalle: le donne di cui si innamora lo vedono solo come un amico. Convinto che la strada per risvegliare la sua musa sia la solitudine, chiede all’amico Antonio di ospitarlo nella sua splendida villa alle porte di Firenze. Antonio acconsente, ma sembra comunque infastidito dalla presenza dell’amico. Quando poi il padrone di casa annuncia a Luigi che di lì a breve avranno come ospiti due donne che hanno fatto parte del loro passato (e che ora sono una coppia), le cose si complicano. Gelosie, segreti, non detti e lussurie prenderanno il sopravvento nella lussuosa villa, creando e disfacendo, legando e distruggendo. Un thriller dai decisi risvolti psicologici, nato da una penna che sa quanto e quando affondare nella carne dei suoi personaggi.

MICHELE RIGHINI è nato a Viareggio il 6 novembre 1977. Autore di diversi cortometraggi e mediometraggi premiati, dirige anche lo spettacolo teatrale “Qualcosa di strano”, il cui testo si posiziona nella rosa dei tre vincitori del “Premio Internazionale Elsa Morante 2005”. Questo è il suo primo romanzo pubblicato con Porto Seguro Editore.

https://www.portoseguroeditore.com/prodotto/dentro-al-cuore-del-mondo/