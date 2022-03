Lina Sastri al Parioli con “Eduardo Mio”

Arriva al Teatro Parioli, e resterà in scena fino al 27 marzo 2022, il nuovo atteso lavoro di Lina Sastri: lo spettacolo “Eduardo mio”

Arriva al Parioli – dal 16 al 27 marzo – il nuovo atteso lavoro di Lina Sastri EDUARDO MIO.

“Spettacolo in parole, musica e poesia – spiega Lina Sastri – che racconta il mio Eduardo attraverso i miei ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’ uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui molto amava”.

Ideato, scritto e diretto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea, lo spettacolo è impreziosito dunque da un raffinato accompagnamento musicale. L’attrice ricorda le prime esperienze di teatro, le prime lettura dei testi ma anche i rimbrotti del drammaturgo suo maestro, di cui sono stati celebrati nel 2020 i 120 anni dalla nascita. Oggi Lina Sastri ricorda con affetto il suo Maestro, un uomo dal carattere complicato, schivo, che in pochi sapevano comprendere. “Era un uomo solo, con molte responsabilità e infiniti pesi – afferma Lina Sastri – nonché ricco di insegnamenti artistici che si traducevano in esempi e fatti più che in parole”.

“In questo spettacolo porto in scena un pezzo di cuore – scrive Lina Sastri – su Eduardo è stato scritto e detto tutto, io racconto di lui quello che so, quello che ho vissuto quando ho avuto la fortuna e il grande privilegio di conoscerlo, da giovanissima. Negli anni in me è emerso il ricordo vivo di lui, i silenzi, le pause, la voce, il rigore, la sensibilità, la grande lezione di teatro e di vita che mi ha donato, e, con il racconto, ogni tanto arriva qualche citazione del suo teatro e della sua poesia, insieme alla musica napoletana, che ci accompagna in questo viaggio. Eduardo mio perché racconto il mio Eduardo, quello che appartiene ai miei ricordi e alla mia vita di artista e di donna. Con sincero affetto e umiltà di allieva…”

Orari spettacolo

Mer 16-03-22 21.00 Gio 17-03-22 17.00 Ven 18-03-22 21.00 Sab 19-03-22 21.00 Dom 20-03-22 17.00 Lun 21-03-22 Riposo Mar 22-03-22 19.00 Mer 23-03-22 21.00 Gio 24-03-22 17.00 Ven 25-03-22 21.00 Sab 26-03-22 17.00 Sab 26-03-22 21.00 Dom 27-03-22 17.00

il PARIOLI

Via Giosuè Borsi, 20

TELEFONO 06 5434851

E-MAIL: [email protected]

Servizio WhatsApp 3517211283

Orario botteghino

Martedì, Mercoledì, Venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00, Giovedì 10.00–19.00.

Sabato e Domenica 12.00–19.00. Lunedì riposo.

Nei giorni di spettacolo serale la biglietteria è attiva esclusivamente per la recita del giorno stesso.

Gli incontri hanno il prezzo di 10€, per info contattare [email protected] o [email protected]

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile

Parcheggi convenzionati

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel. 06.89134837

Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

Garage Nuova Caroncini – Via Caroncini, 50 Tel. 068078601

Tariffa convenzionata dietro presentazione del biglietto dello spettacolo.