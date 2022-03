Jessica Selassié ha vinto il Grande Fratello Vip

Jessica Selassié vince il Grande Fratello Vip: “Grazie a tutti per avermi capita”. La principessa trionfa nell’edizione numero 6 del reality

“Grazie a tutti, non me l’aspettavo. Io vedevo mia sorella vincitrice assolutamente me mai. Sono contenta, grazie a tutti che mi avete sostenuta e capita”. Sono queste le prime dichiarazioni di Jessica Selassié, la vincitrice del Grande Fratello Vip 6.

Dopo 6 mesi chiusa nella Casa più spiata d’Italia, la Princess come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è riuscita a entrare nel cuore del pubblico, che l’ha l’ha preferita al secondo classificato Davide Silvestri con una percentuale del 62%.

Una vittoria che era nell’aria già da gennaio, quando gli spettatori hanno iniziato a seguire con interesse il rapporto fatto di alti e bassi tra Jessica e Barù, tanto da far nascere l’hashtag di coppia #Jerù, sempre ai primi posti delle tendenze di Twitter.

E adesso i fan si chiedono: ci sarà un futuro per i Jerù?

Jessica vince il GF Vip 6: televoto e percentuali

Nella finalissima, Jessica Selassié ha affrontato numerosi televoti prima di essere eletta vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Il primo, quello che l’ha eletta quinta finalista, l’ha vista preferita a Giucas Casella con il 70% di voti. Un risultato surclassato dal suo secondo televoto, dove ha battuto Delia Duran con il 73% delle preferenze. A sorpresa è stata eliminata la sorella Lulù, una dei papabili vincitori, uscita al televoto a due contro Davide.

I tre rimasti in gioco, Jessica, Davide e Barù, si sono affrontati in un televoto a 3, che ha visto di nuovo la Princess preferita, con il 57% di voti. Infine il televoto decisivo nello scontro a due con Davide, che ha decretato la sua vittoria con il 62% delle preferenze.

Questo il podio:

1) Jessica

2) Davide

3) Barù