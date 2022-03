Gli Almariva tornano con “I Miei Demoni”

La giovane band Almariva torna con il nuovo singolo “I Miei Demoni”: il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Il singolo racconta la lotta interiore tra l’individuo e il suo stesso pensiero, un conflitto tra la mente e chi la ospita. Anche i momenti più belli possono essere ostacolati dalle immagini negative che noi stessi siamo capaci di proiettare sul presente e sul futuro.

I demoni sono l’impersonificazione di questi pensieri, visti come qualcosa da combattere.

Nel testo, però, emerge anche una richiesta d’aiuto per riuscire a tenere alta la testa, evitando così di sprofondare in un limbo dal quale sarebbe difficile emergere da soli.

“I Miei Demoni” affronta quindi un tema delicato e mostra la capacità degli Almariva nel mettere in musica le proprie fragilità, esorcizzandole tramite il proprio mondo artistico.

Gli Almariva nascono nel 2019 in provincia di Treviso. La formazione attuale vede Daniele Favaretto alla voce, Matteo Libralesso alla chitarra, Federico Lo Nigro alle tastiere, Lorenzo Finotto al basso e Daniele Castagnino alla batteria. La band lavora su ogni canzone con molta cura dei dettagli e una particolare attenzione a soddisfare i gusti di ogni componente mantenendo un sound chiaro e caratteristico.