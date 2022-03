Torna il Pi Day, la giornata dedicata al Pi Greco

Pi Day: il 14 marzo si celebra la Giornata internazionale dedicata al Pi greco. Gli studenti potranno mettersi alla prova con quiz scientifici, di logica e con giochi numerici

Una festa della matematica che darà l’occasione a studentesse e studenti di mettersi alla prova con quiz scientifici, di logica e con giochi numerici. E’ il ‘Pi Day’, la Giornata internazionale dedicata al Pi greco, la costante matematica più famosa. Le celebrazioni tornano al ministero dell’Istruzione con un appuntamento per il prossimo 14 marzo, data che, secondo la consuetudine di gran parte del mondo anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, ricorda proprio il valore approssimato del Pi Greco: 3,14.

Pi Day, come partecipare

La direzione generale per gli Ordinamenti scolastici per la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del ministero ha organizzato per questa occasione un evento nella sede del palazzo dell’Istruzione, a Roma, al quale potranno collegarsi studenti e cittadini di tutta Italia. Quiz e giochi matematici sono preparati in collaborazione con l’università di Torino. Le scuole hanno ricevuto una apposita circolare per poter accedere alle gare online. Dunque il 14 marzo studentesse e studenti di tutti gli istituti italiani, anche quelli situati all’estero, potranno sfidarsi nella risoluzione di quiz e problemi matematici, accedendo a una piattaforma dedicata, e potranno anche ricevere un riscontro immediato sui risultati conseguiti grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.

“Le scuole, che potranno iscriversi nei giorni precedenti sulla piattaforma https://www.piday.it– si legge nella circolare inviata agli istituti- riceveranno il logo ufficiale dell’evento. Attraverso le attività di quiz online messe a disposizione, gli studenti potranno sfidarsi, mettersi in gioco e sviluppare competenze di problem solving. I docenti potranno usare queste attività online anche in classe per celebrare con i propri studenti il Pi Day 2022″. In contemporanea, al ministero, il 14 marzo, alcune scuole, sia del I che del II ciclo, parteciperanno, in presenza, all’evento nazionale cimentandosi con la risoluzione di quiz analoghi, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del ministero.

Il ministro Bianchi: “Occasione per abbattere stereotipi”

“Questa giornata è un’occasione in più per far appassionare le nostre studentesse e i nostri studenti alle discipline scientifiche, in modo originale e divertente, abbattendo stereotipi e false credenze che allontanano, ad esempio, le ragazze dalle carriere Stem”, sottolinea il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “La matematica è lo strumento per intuire, immaginare, progettare, verificare, quantificare fatti e fenomeni della realtà e per allargare la mente. In questa giornata studentesse e studenti sono protagonisti. E vogliamo che lo siano ancora di più. La pandemia ha fatto diminuire, purtroppo, le occasioni in cui le porte del ministero si sono aperte per ospitare coloro che sono i veri protagonisti della scuola, le ragazze e i ragazzi. Dobbiamo tornare a ospitarli, ad aprire per loro le sale di un Palazzo che è la casa della scuola e, dunque, è la loro casa”, conclude.