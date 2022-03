Snow Black in onda su Rai Gulp

Dal 14 marzo in prima serata su Rai Gulp in onda “Snow Black”, la prima serie tv mystery coprodotta da Rai Ragazzi

Debutterà lunedì 14 marzo alle 20.40, su Rai Gulp, SNOW BLACK, la serie live action per ragazzi coprodotta da Atlantyca Entertaiment e Rai Ragazzi, in partecipazione con Bedeschi Film.

Una serie piena di emozioni e tensione, che unisce misteri, amicizia, le sfide dell’adolescenza.

Snow Black è una quattordicenne videoblogger appassionata di misteri, che scompare senza lasciare traccia: si risveglia intrappolata in un luogo sconosciuto e oscuro, da cui riesce a chiedere aiuto solo connettendosi con i cellulari dei fratelli Ella e Kennedy, appena trasferiti con i genitori nella cittadina italiana di Flor, località immaginaria ricostruita in Brianza, dove il padre ha trovato lavoro. Ella e Kennedy devono ambientarsi in una nuova realtà, Snow Black vuole scoprire tutto di sé, chi è, se è viva, soprattutto se può liberarsi. Insieme, dovranno far luce su un mistero ben più intricato e pericoloso di quanto possano immaginare…

SNOW BLACK andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai Gulp alle ore 20.40 a partire dal 14 marzo.

Un primo box set di 5 episodi accompagnati dal trailer sarà disponibile a partire dal 4 marzo su Raiplay. La serie, interamente girata in Lombardia, è basata sull’omonimo libro scritto da Francesca Tassini e Mario Pasqualotto, pubblicato dall’editore Marietti Junior.

Produttore della serie per Atlantyca Entertainment: Caterina Vacchi, Head of Production and Distribution Department e Executive Producer di Atlantyca.

Executive Producer di Bedeschi Film: Federico Salvi.

Producer Rai Ragazzi: Sara Cabras.

Showrunner della serie: Niccolò Sacchi di Atlantyca.

Regia: Giovanni Bedeschi.