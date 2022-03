Scirocco online con il nuovo album

“Neppure la pioggia ha mani così piccole” è il nuovo album di Scirocco: il disco è disponibile online sulle piattaforme digitali

È fuori per Futura Dischi NEPPURE LA PIOGGIA HA MANI COSÌ PICCOLE, debut EP di SCIROCCO. Il disco unisce i primi singoli del progetto con il recente Per Non Scomparire, da sette settimane in rotazione nella playlist Indie Italia di Spotify, e gli inediti Uno specchio nuovo è comunque usato, Temporale e Neppure la pioggia ha mani così piccole.

All’interno di NEPPURE LA PIOGGIA HA MANI COSÌ PICCOLE il microscopico diventa titanico, e l’individuo assume le fattezze del mondo: le lacrime si confondono con la pioggia, il giorno muore, e c’è una luna da spaccare le pietre. È un racconto d’amore, perché ogni storia è una storia d’amore, e di guerra, perché in ogni appartamento ce n’è una in atto, tacita e rumorosa, greve e superficiale. Un storia universale che si fonde col particolare e si confonde nel dinamismo del tempo, che fluisce come la marea e lascia sulla riva le scorie del trascorso. Ogni rumore si spegne nella convivenza con sé stessi e nell’accettazione di un senso di felicità che resta sottile, perché, semplicemente, a volte “la felicità è soltanto un dettaglio, si perde nei bordi e non lascia segno”.

L’EP è illuminato dalla focus track Temporale (feat. Corei), manifesto musicale delle atmosfere cantate dal giovane cantautore campano. NEPPURE LA PIOGGIA HA MANI COSÌ PICCOLE è così un inno alle piccole emozioni quotidiane, capaci di dettare il passo verso la felicità.

TRACKLIST

1. Uno specchio nuovo è comunque usato

2. Litigare

3. Temporale (feat. Corei)

4. Doppia piazza

5. Liquirizia

6. Per non scomparire

7. Neppure la pioggia ha mani così piccole

BIO

Scirocco è il vento. Scirocco è nel mezzo di una relazione conflittuale con le onde: le accarezza ma vuole domarle. Classe ’99 dalla provincia di Napoli, Luca D’Agostino nasce musicalmente come colonnista per cortometraggi per poi iniziare a pubblicare le sue canzoni. Scirocco è un cantautore dalla fortissima vena Pop. Il singolo MINE gli vale la prima copertina ufficiale Spotify (Scuola Indie), l’inserimento in New Music Friday e in Indie Italia e la permanenza per dieci giorni nella Viral – 50 in Italia.

Nei successivi brani prosegue il suo percorso fatto di conferme discografiche. “Per non scomparire”, l’ultimo dei quattro singoli che precedono il debut EP “Neppure la pioggia ha mani così piccole“, è da 7 settimane su Scuola Indie e Indie Italia, per quest’ultima è stato anche in copertina per una settimana.