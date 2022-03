Porsche Club GT 2022: record di adesioni

Il Porsche Club GT 2022 verso il tutto esaurito: primo round al Mugello per una stagione a tutta adrenalina con le Boxster, Cayman e 911 da corsa e stradali

A meno di un mese dal primo round al Mugello del 9-10 aprile, la entrylist del Porsche Club GT 2022 va verso il “tutto esaurito”. Grazie alle decine di adesioni già arrivate alla segreteria del Porsche Club Umbria, organizzatore del monomarca, e all’alto gradimento riscontrato dopo il lancio della terza edizione, l’adrenalinica serie nazionale con protagoniste le Porsche da corsa e stradali di ogni tipologia ed età sta per serrare le fila degli iscritti: “Stiamo registrando un rapido incremento di interesse per il nostro campionato – commenta Diego Locanto, presidente del Porsche Club Umbria –; questo ci fa ben sperare in vista dell’avvio di stagione sia sotto il profilo delle presenze sia per la qualità e varietà delle Porsche che si schiereranno al via. Accogliamo con entusiasmo il favore con il quale piloti più esperti, semi-professionisti e anche puri amatori o gentleman driver hanno accolto la formula e le novità del Porsche Club GT 2022. E’ un gradimento che spinge l’intero comitato organizzatore e i nostri tecnici a impegnarsi in maniera sempre più attenta nei confronti di chi ci sta riservando così tanta fiducia. Sarà l’edizione più bella di sempre!”.

Si conferma dunque la formula vincente del Porsche Club GT, in grado di mixare budget contenuti ed equilibrio tra le varie categorie in gara e i piloti al via, pronti a sfidarsi a colpi di giri veloci sui più importanti circuiti italiani. Aperto a tutti i soci dei Porsche Club d’Europa, riconosciuto ufficialmente da ACI Sport e in partnership con il Porsche Club Italia, il monomarca nazionale mantiene ancora aperte le iscrizioni su www.porscheclubumbria.com sezione “Porsche Club GT” e prevede la trasmissione in diretta televisiva (canale 229 di Sky) e via web di tutti i sei appuntamenti in calendario, che nel 2022 si disputano al sabato e alla domenica con hospitality dedicata nell’ambito dei weekend organizzati dal Gruppo Peroni Race a garanzia anche dei massimi standard di sicurezza dettati dalla FIA.

Dopo la “prima” al Mugello in aprile, il Porsche Club GT prosegue con la seconda tappa di Monza il 28-29 maggio, Misano il 18-19 giugno, Vallelunga il 10-11 settembre, di nuovo il Mugello il 15-16 ottobre e con il gran finale del 5-6 novembre a Misano, dove andrà in scena il Porsche Club GT Festival 2022, l’atto decisivo decisivo con punteggi raddoppiati. Oltre alle classifiche individuali di ciascuna categoria, il monomarca tricolore prevede un campionato a squadre, raggruppate per Porsche Club di appartenenza.

Il format prevede per ciascuna categoria una propria classifica e premiazione sul podio. Oltre ai piloti, protagonisti saranno i vari modelli racing e stradali di Porsche 911, comprese le 911 GT3 Cup in azione nelle Carrera Cup di tutto il mondo, e di Cayman e Boxster. Nei weekend di gara, ogni pilota disputa 5 turni da 25 minuti: il primo è valido come sessione di prove libere, il secondo come qualifica e i successivi sono di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturisce dalla somma dei due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premia il giro più veloce in assoluto.

Calendario Porsche Club GT 2022: 9-10 aprile Mugello; 28-29 maggio Monza; 18-19 giugno Misano; 10-11 settembre Vallelunga; 15-16 ottobre Mugello; ; 5-6 novembre Misano (Porsche Club GT Festival)