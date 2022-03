In Toscana un corso sulla cultura della salute e sicurezza sul lavoro

“Seminare e coltivare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a partire dalla scuola”: al via il corso organizzato da Inail e Regione Toscana e rivolto ai docenti

Il percorso formativo “Seminare e coltivare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a partire dalla scuola”, promosso dalla Regione Toscana con l’USR e Inail Direzione regionale Toscana, è rivolto ai docenti delle Scuole primarie degli Istituti scolastici della Toscana e organizzato dal Polo formativo regionale per la sicurezza (SAFE), con la collaborazione dei Servizi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (PISLL) delle Aziende USL toscane.

Il filo conduttore dell’iniziativa è la promozione della cultura della sicurezza e della salute nella scuola, a partire dagli studenti più piccoli, ai sensi della DGRT n. 807/21 “Programmazione attività di promozione della cultura della sicurezza nella scuola 2021-2024”.

La sensibilizzazione dei docenti sull’importanza della prevenzione in tema di sicurezza e salute anche con l’attività didattica ordinaria è l’obiettivo generale del corso. La figura autorevole dell’insegnante può infatti facilitare e supportare i giovani nell’interiorizzare e maturare la consapevolezza su concetti chiave, quali il rischio, il pericolo, il danno, la prevenzione nonchè la protezione.

La prima parte del corso, di 20 ore, è erogata in FAD (Formazione a distanza) attraverso la Didateca TRIO, il sistema di web learnig della regione Toscana. La seconda sessione, di ulteriori 20 ore, è svolta in videopresenza sincrona attraverso l’utilizzo di un’aula virtuale messa a disposizione da SAFE. Intervengono, in qualità di docenti, i professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp) dell’Inail Direzione regionale per la Toscana. Gli incontri si articolano dal 14 marzo 2022 al 10 maggio 2022.