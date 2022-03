Il film “Show Dogs – Entriamo in scena” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie il film “Show Dogs – Entriamo in scena”: ecco la trama della bizzarra spy comedy

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) propone, domenica 13 marzo in prima serata, alle 21.10, “Show Dogs – Entriamo in scena”, una bizzarra spy comedy diretta da Raja Gosnell e interpretato da Will Arnett e Natasha Lyonne. Il film, pensato per le famiglie e per i bambini che amano gli animali, ha come protagonista un rottweiler che parla napoletano e i suoi amici a quattro zampe. Max, cane rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali.

Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a parteciparvi sotto copertura per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del suo partner Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da Show Dog imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo. Tra i doppiatori italiani del film ci sono Giampaolo Morelli. che regala al protagonista un’inconfondibile cadenza napoletana, Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso, Ale e Franz, Claudio Amendola, Benji e Fede, Rossella Brescia e Giorgio Panariello.