“C’era una volta Steve McQueen” su Rai 4: la trama del film

In prima visione su Rai 4 “C’era una volta Steve McQueen”: la trama del film in onda in prima serata per il ciclo Action Comedy

Per il ciclo “Action Comedy”, Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), domenica 13 marzo, propone in prima visione alle 21.20 il film “C’era una volta Steve McQueen”. Diretto dal regista di “Daredevil e Ghost Rider” Mark Steven Johnson, “C’era una volta Steve McQueen” si ispira a un fatto realmente accaduto nel 1972: una delle più grandi rapine bancarie avvenute nella storia degli Stati Uniti.

Ohio, Harry James Barber ha una passione sfrenata per i motori ed è un grande ammiratore dell’attore Steve McQueen, in particolare della sua interpretazione in “Bullit”. Attraverso una rete informativa collegata direttamente alla mafia, lo zio di Harry James scopre che nel caveau di una banca della California è custodito il fondo segreto raccolto dal presidente Richard Nixon durante la corsa alla presidenza. A questo punto, Harry James mette insieme una squadra per portare a segno quello che sarà il più grande colpo in banca della storia americana.

Grazie a un cast di primissimo ordine, che comprende Travis Fimmel di “Vikings” e “Raised by Wolves”, Rachael Taylor di “Jessica Jones”, William Fichtner, Forest Whitacker e Lily Rabe di “American Horror Story”, “C’era una volta Steve McQueen” riesce a creare uno spettacolo ricco d’azione e ironia. Con una sagace costruzione a flashback, il film unisce la love story allo spirito cinefilo mostrando anche gli umori sociali di un’epoca sconvolta dalla guerra in Vietnam e dalla perdita di fiducia verso le istituzioni.