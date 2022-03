Top Competition scalda i motori per il 2022

Top Competition pronta ad un ricco 2022: confermati i cinque appuntamenti organizzati dal professionale staff messinese

Ricco ed intenso il 2022 di Top Competition, Il sodalizio messinese di Torregrotta, conferma l’impegno della stagione sportiva con 5 eventi, che spaziano tra le specialità delle 4 ruote: Slalom Novara di Sicilia, Slalom di Salice e Slalom Torregrotta Roccavaldina; il 19° Rally del Tirreno in notturna e il Trofeo dei Castelli Peloritani che torna ad esaltare il fascino della regolarità alla scoperta del territorio, dopo l’ottima edizione d’esordio.

Tutti gli appuntamenti, validi per il Campionato Siciliano di specialità, poggiano sule solide basi della professionalità di uno staff collaudato ed attento ad ogni particolare che esalta lo spettacolo sportivo ed il sereno svolgimento di ogni evento che, quest’anno più che mai, sarà arricchito da iniziative legate al territorio ed alla promozione. Garantita la piena collaborazione di tutti comuni coinvolti dagli eventi in calendario, mentre cresce il numero di realtà private presenti sia nei luoghi interessati, sia al fianco di Top Competition per l’intero impegno stagionale.

Prima gara della nuova stagione il 27° Slalom Rocca Novara di Sicilia, secondo dei 12 round di Campionato Italiano e Campionato Siciliano con coefficiente 2, che si svolgerà nel week end del 15 maggio nel caratteristico centro montano della provincia di Messina. E’ diventato un appuntamento fisso con validità di Coppa 5^ Zona lo Slalom di Salice, la gara alle porte della città dello stretto giunta alla 5^ edizione che per il Campionato Siciliano avrà coefficiente 1,2. Edizione numero 27 anche per lo Slalom Torregrotta – Roccavaldina, la competizione che nel week end del 9 ottobre tornerà a coinvolgere completamente i due comuni interessati, sempre occasione irrinunciabile di confronto su un tracciato tra i più conosciuti in assoluto, sarà prova di Trofeo D’Italia Sud e di Campionato Siciliano con coefficiente 1,5.

Tra il 6 ed il 7 agosto i fari delle auto da corsa illumineranno le strade del 19° Rally del Tirreno per cercare nella notte i punti validi per il la Coppa Rally di Zona e quelli Campionato Siciliano auto moderne con coefficiente 1,5. Altra gara alle porte di Messina famosa per la selettività ed il fascino delle sue prove in notturna, dove si esaltano equipaggi e mezzi. Diverse le novità su più fronti, oltre alla esclusiva ammissione delle auto moderne, alle quali Top Competition sta lavorando per riportare nuovamente sul consueto ed ampio territorio coinvolto l’evento molto apprezzato, che nemmeno l’emergenza sanitaria ha fermato nelle ultime due edizioni.

Si sposta a settembre, nel fine settimana dell’11, il Trofeo dei Castelli Peloritani, la gara di regolarità che diventa prova di Campionato Siciliano per i driver della guida precisa al millesimo di secondo. Nuovamente alla scoperta di un territorio unico tra mare ed entroterra con un sempre spiccato spirito agonistico e l’amore per la cultura dell’auto in primo piano, la gara è di nuovo aperta alle auto storiche e ad un numero limitato di auto di ultima generazione.