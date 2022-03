Il film “Adverse” su Rai 4: ecco la trama

In prima visione su Rai 4 il film “Adverse”: ecco la trama del thriller con Mickey Rourke e Sean Astin, in onda in prima serata

Una prima serata all’insegna del thriller. La propone Rai 4 (canale 21) con il film in prima visione “Adverse”, diretto da Brian A. Metcalf e interpretato da Thomas Nicholas, Mickey Rourke, Sean Astin e Penelope Ann Miller, in onda sabato 12 marzo alle 21.20.

Quando Ethan scopre che sua sorella Mia è scomparsa, dopo essersi rovinosamente indebitata con il boss della droga Kaden, decide di lavorare come autista per il criminale, così da mettere in atto una vera e propria vendetta e ritrovare Mia.

Grazie a un meccanismo a orologeria beffardo e avvincente, “Adverse” riesce a dar vita a una storia originale, ricca di colpi di scena, che si affida a un cast di attori perfettamente in parte.