“The Wolf Of Wall Street” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie il film “The Wolf Of Wall Street”: Leonardo Di Caprio diretto da Martin Scorsese, ecco la trama del film

Quinta collaborazione per Leonardo Di Caprio e Martin Scorsese in “The Wolf of Wall Street”, in onda venerdì 11 marzo alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Il film è l’adattamento cinematografico della biografia di Jordan Belfort e racconta le tante cadute e le numerose riprese di un broker finanziario dalle ambizioni smisurate e dal talento incredibile.

Le sue abilità lo portano a creare una sua società di brokeraggio, che in realtà allestisce complesse truffe, fin quando per i suoi eccessi non finisce nel mirino del Federal Bureau of Investigation. Il cast, oltre a Leonardo Di Caprio, comprende Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Rob Reiner, Jon Favreau, Jean Dujardin e di Spike Jonze.