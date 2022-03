Su Rai 3 il film “E poi c’è Katherine”: ecco la trama

Stasera in prima visione su Rai 3 “E poi c’è Katherine”: ecco la trama della commedia con Emma Thompson, Mindy Kaling e John Lithgow

Una commedia ironica e divertente è la proposta di Rai 3 per la serata di venerdì 11 marzo alle 21.20 con il film, in prima visione, “E poi c’è Katherine” con Emma Thompson, Mindy Kaling e John Lithgow. Katherine Newbury è una leggendaria conduttrice televisiva che, accusata di odiare le donne e alle prese con gli ascolti del programma in netto calo, decide di assumere tra gli autori Molly. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettate ed esilaranti, dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età, ma unite dalla passione per la battuta pungente e dalla volontà di rivitalizzare lo show.