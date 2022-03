“Over” è il nuovo singolo degli Xtrasensory

Gli Xtrasensory tornano sulla scena musicale: disponibile, sulle principali piattaforme streaming, il loro terzo singolo intitolato “Over”

Fuori il brano Over, il nuovo singolo degli Xtrasensory. Un nuovo capitolo dell’ex duo, ora trio con l’arrivo del batterista Pietro Cappellin, che segue la pubblicazione del precedente singolo “Zero”. Un nuovo brano che affonda le sue radici dentro influenze stratificate e complesse, tra progressive e alt-rock. Gli Xtrasensory questa volta ci portano ad esplorare la realtà in cui viviamo attraverso nuove prospettive.

Over è il nostro terzo singolo prodotto in studio e ha origine da una profonda mancanza di fiducia nei confronti della società e degli schemi che la governano. Il testo, scritto da Aiden Lionwolf (cantante e chitarrista), racconta di un processo di crescita, riguardante la consapevolezza di noi stessi e del mondo in cui viviamo, che viene innescato mettendo in discussione molti dogmi che ogni persona assorbe fin dalla nascita. Tutto ciò porta ad un inevitabile smarrimento che in molti casi può spingere un individuo a negare categoricamente ogni evidenza che smonta le proprie credenze, mentre altre persone sono maggiormente disposte a rivalutare le proprie convinzioni in cambio di una più ampia ed evoluta visione della realtà.

L’epilogo di questo brano espone un deciso incoraggiamento rivolto a coloro che, per via di una mentalità molto aperta e anticonformista, pensano di dover nascondere le proprie idee e il loro modo di essere perché si sentono inadeguati nei confronti della massa. Questa canzone, a differenza del singolo precedente, è stata sviluppata con un approccio più diretto e minimalista. Il testo contiene riferimenti ad altre questioni parallele e desideriamo lasciare al pubblico un discreto margine di interpretazione.

BIO:

Gli Xtrasensory sono un gruppo progressive rock italiano formatosi nel 2020 a Milano e attualmente composto da Aiden Lionwolf (cantante e chitarrista), Luna Fennec (cantante e bassista) e Pietro Cappellin (batterista). Hanno un sound moderno e dinamico che si lega ad uno stile fortemente progressista e sperimentale. I loro testi, generalmente basati su tematiche di carattere psicologico, comprendono sia intime riflessioni che argomentazioni complesse e articolate. Ciò che li ha spinti a diventare musicisti è stato l’istinto irrefrenabile di esprimere artisticamente la loro profonda essenza e gli ideali in cui credono. Dediti alla ricerca di caratteristiche sonore innovative, realizzano e sviluppano prodotti musicali, e contenuti di contorno, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e di dare vita ad una community con un forte senso di appartenenza.

Il progetto Xtrasensory ha avuto origine dall’iniziativa di Aiden Lionwolf e Luna Fennec. Nell’autunno del 2021 Pietro Cappellin è entrato ufficialmente a far parte della band. Dopo l’esordio con Prediction nel 2020, e il videoclip di Zero rilasciato nel 2021, dal 10 febbraio 2022 è disponibile, sulle principali piattaforme streaming, il loro terzo singolo intitolato Over.