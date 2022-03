Mon Satèn di Villa Franciacorta tra le 100 Eccellenze Italiane di Forbes

Il Mon Satèn di Villa Franciacorta, storica cantina del ‘500, è stato inserito tra le 100 Eccellenze Italiane della Guida 2022 di Forbes

Forbes ha pubblicato l’edizione 2022 della Guida dedicata alle 100 Eccellenze Italiane, inserendo tra queste il Satèn di Villa Franciacorta, storica cantina del ‘500, famosa per la produzione di soli millesimati e per l’attenzione che da sempre ha verso una decisa sostenibilità.

La cantina di Monticelli Brusati è infatti presente nella Guida Forbes 2022 con uno dei prodotti più emblematici ed importanti: il Mon Satèn, etichetta che ha già visto significativi riconoscimenti, tra cui spicca la Medaglia d’Oro a livello nazionale aggiudicandosi il secondo posto a livello mondiale all’International Wine Challenge 2017, concorso con una giuria di soli Masters of Wine.

Come si può leggere nella Guida: “Il Satèn di Casa Villa è un vino così fortemente voluto da avere nel nome quel “Mon” che sottolinea il profondo legame con chi l’ha pensato e realizzato. E’ un vino prodotto unicamente da cloni selezionati di Chardonnay, messi a dimora nei terreni più vocati dell’azienda, con una vinificazione in solo acciaio ad esaltare al massimo l’espressione varietale e un affinamento di 36 mesi sui lieviti a conferire una pienezza gustativa.”

Vellutato, sensuale

Il Mon Satèn di Casa Villa lo si riconosce all’istante: caratterizzato da un colore giallo paglierino ed eleganti note floreali di frutta fresca e lievito. Vellutate bollicine sprigionano un sensuale bouquet di profumi che accarezzano il palato e come seta scivolano via regalando estasianti sensazioni di piacere e un’incantevole persistenza.

Villa Franciacorta si attesta da decenni tra i protagonisti del panorama vinicolo grazie anche a scelte coraggiose, come la decisione di utilizzare sole proprie uve per un completo controllo della filiera, la produzione esclusiva di millesimati con una presenza su lieviti da 36 mesi fino ai 12 anni e la certificazione biologica e ambientale ISO 14001 a garanzia della salubrità del prodotto.

Roberta Bianchi, anima e volto di Villa Franciacorta che – dopo la scomparsa del patron Alessandro Bianchi – gestisce insieme al marito Paolo Pizziol afferma: “Siamo orgogliosi di essere presenti nella Guida alle 100 Eccellenze Italiane di Forbes. Da noi impegno, passione e know-how vanno da sempre di pari passo con innovazione tecnologica e sensibilità verso i futuri nuovi scenari che il nostro lavoro ci presenta.”