“Me pari Walter” arriva al Teatro Elettra di Roma

Jessica Ferro presenta “Me pari Walter” che andrà in scena il prossimo 11, 12 e 13 marzo al Teatro Elettra di Via Capo D’Africa, la commedia brillante scritta e diretta da Giuditta Di Chiara.

Un atto unico che vede protagonisti gli attori Jessica Ferro, Giorgia Paolini e Cristiano Arsì.

Ma che cos’è “Me pari Walter”? Com’è strutturato lo spettacolo? Partiamo da un dato di fatto: tutti noi conosciamo le favole, ma nessuno mai sbircia dietro le quinte.

Me pari Walter inizia nel momento esatto in cui il principe cade da cavallo e la principessa ha i capelli tutti arruffati… Un ottimo inizio per una favola contemporanea!

E’ uno spettacolo fatto di aspettative, di frasi dette e ridette, come un disco rotto, come la locandina dello spettacolo, che è già tutto un programma…

Immaginiamo di guardare una fotografia e di poter entrarci dentro, per poter rivivere alcuni momenti. Immaginiamo di poterli anche cambiare, di poter suggerire ai personaggi le migliori battute da dire, o incassare di nuovo i colpi della vita, ma con una diversa consapevolezza.

Così il personaggio principale si ritrova a dirigere le scene della sua stessa vita.

“Me pari Walter” è uno status mentale, un modo per guardare in faccia i successi e le fragilità che ci appartengono, i sogni infranti e ricostruiti. Lo spettacolo è scritto e diretto da Giuditta Di Chiara, Redattore, Autore e Regista in RAI.

Ha lavorato per molti programmi tra cui il Festival di Sanremo, Linea Blu, Sfide e Mi Manda Rai Tre, solo per citarne alcuni. Sin da piccola Giuditta Di Chiara inventava storie, batteva il ciack e partiva il film. Da allora vive di racconti, divisa tra teatro, telecamere e montaggio video.

Come la stessa dice: “Continuo, nel tempo, a fare regie teatrali contaminando spesso i testi con incursioni filmiche, delle quali amo il ritmo e l’immediatezza, soprattutto quando si uniscono ai profumi e agli scricchiolii del palcoscenico”.

Allo spettacolo teatrale è abbinato un trailer di Elisabetta Settimi: https://youtu.be/jh5Sk_kVu0g

“Me pari Walter”

Teatro Elettra, Via Capo D’Africa 32 (Colosseo)

11 marzo ore 21 – 12 marzo ore 21 – 13 marzo ore 18

Per info e prenotazioni: 3932812983