Lildombaby online con il nuovo singolo

Torna sulla scena musicale lildombaby: disponibile online sull piattaforme digitali per Futura Dischi il nuovo singolo “Siga da solo”

SIGA DA SOLO è il nuovo singolo di lildombaby, fuori per Futura Dischi. Dopo i 100mila stream di SCUSA SONO UN DISASTRO, il nuovo brano rappresenta per il giovane artista un passaggio molto vicino alle atmosfere da dancefloor pop internazionale di artisti come Charlie Puth, Dua Lipa e Bruno Mars.

Cassa dritta, vibrazioni R&B trainate da pulsazioni elettroniche accompagnano una spensieratezza che sembra voler anticipare mood estivi. lildombaby invita a ballare, cantare e di non pensare allo stress che accompagna per gran parte del nostro tempo, mettendo da parte relazioni tossiche e aprendo la porta a nuove esperienze.

CREDITS

Scritto da: Giuseppe Rivezzi (REEV)

Prodotto da: Giuseppe Rivezzi; Dario Pruneddu

Mix e master: Dario Pruneddu

BIO

Artista e produttore classe ‘04, lildombaby comincia a fare musica all’età di 12 anni componendosi le basi da solo: fin da subito ha gli obiettivi chiari e capisce che la musica è la sua strada. Grazie al suo sound sad e melodico colpisce l’attenzione dei giovani della sua città e d’Italia, e ancora da indipendente entra nelle playlist Sanguegiovane, Raptopia e Ragazzo Triste di Spotify. Il primo brano con Futura Dischi e Peermusic, SCUSA SONO UN DISASTRO, ha raggiunto quasi gli 100.000 streaming.

www.instagram.com/lildombaby/