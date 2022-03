La gamification delle slot machines, sempre più simili ai videogiochi

L’evoluzione tecnologia dei videogames e le possibilità date dagli stessi hanno generato e creato una contaminazione verso differenti aree.

Dal cinema alle serie tv, personaggi e modelli di gioco dei titoli più rinomati hanno influenzato ogni ambito. A questa diffusione non è rimasto indifferente anche il settore delle slot machine.

Sono ormai infatti “pezzi da museo” le vecchie slot tradizionali, base su tre rulli, meccanici o elettronici che ripetevano sempre gli stessi simboli. Il giocatore moderno vuole di più, vuole varietà, sorpresa e nuovi stimoli.

Da qualche anno le nuove slot machine assomigliano sempre di più ai giochi che abbiamo sui nostri smartphone. Interattive, piene di colori ed animazioni. Dotate di bonus, mini giochi e modalità speciali, le slot machine hanno guadagnato una “storia”, perdendo la sola connotazione di “instant gaming”.

Sono molte le nuove slot non AAMS che hanno sfruttato la gamification, con alcune di esse che sono già diventate dei casi studio e successi riconosciuti, come ad esempio Mystery of Eldorado o Big Bucks Bandits.

Cosa sta portando la gamification alle slot machine?

La contaminazione partita dalle caratteristiche clou dei videogiochi ha uno scopo ben preciso, quello di aumentare il divertimento e l’attrazione verso uno specifico titolo o serie. Ma come avviene in pratica questa ibridazione?

Innanzitutto le slot machine hanno migliorato ed incrementato l’aspetto visivo e sonoro del gioco. La gamification ha poi interessato anche l’esecuzione stessa della slot machine. Oggi giocare con una slot machine significa trovare livelli di gioco, premi speciali e bonus, che vanno a solleticare il nostro piacere ed interesse, ad intervalli ripetuti.

Ai nuovi stimoli, uditivi, visivi e che puntano a migliorare il livello di soddisfazione, si aggiungono ulteriori soluzioni psicologiche. Per sapere come si gioca alle slot machine ti invitiamo a leggere il nostro articolo.

Non solo psicologia, ma anche una storia “dietro al gioco”

L’evoluzione della slot machine non comporta solo un arricchimento dell’estetica del gioco e la sua gestione psicologica, ma anche l’introduzione di modelli che aumentano la voglia di continuare a giocare.

Le slot machine moderne implementano infatti sistemi di fedeltà basti sul concetto di “leveling up”.

Vero e proprio sistema progressivo, la funzione di questo modello è quello di creare livelli di gioco e bonus che si sbloccano all’ottenimento di determinati risultati nel tempo.

Le slot machine moderne hanno implementato sistemi di gioco a tre o più livelli, in cui i giocatori avanzano tramite l’ottenimento di piccole vincite o di combinazioni vincenti. Il gioco diventa quindi sequenziale, portando il giocatore ad appassionarsi allo stesso ed all’operazione di miglioramento e conquista degli eventuali livelli successivi.

Bonus speciali

I tempi delle “tre scritte BAR” affiancate sono il passato. Oggi le slot machines hanno preso dai videogames anche funzioni speciali randomiche, come i jolly, gli scatters, i moltiplicatori ed i mini giochi bonus.

Un aggiunta, che dal un lato tiene appassionato al giocatore e dall’altro aiuta la metrica della slot machine, permettendo di mantenere stabili le percentuali di payout.

Le nuove tecnologie e le contaminazioni apportate dagli altri settori stanno contaminando ed arricchendo anche le slot machine. L’obiettivo di questa evoluzione era quello di aumentare la fedeltà e l’interesse verso la “macchinetta”. Uno scopo abbondantemente raggiunto, come dimostrano i dati di gioco delle slot machine “avanzate” comparato con quelle “old style”.

Una rivoluzione che apporta solo vantaggi a tutte le parti in causa, con giocatori più appassionati, slot machine più ricche e tempi di giochi aumentati.