Inter fuori dalla Champions League con il Liverpool: un giocatore ha deluso

Si è concluso uno dei principali confronti degli 1/8 di finale di Champions League. Il Liverpool, dopo una comoda vittoria in trasferta sull’Inter (2:0), stava per consolidare il successo in casa. Ma, inaspettatamente per molti fan e migliori-siti-scommesse.com, ha litigato.

La principale differenza tra la formazione dell’Inter e quella a cui siamo abituati a vedere è l’assenza di Edin Dzeko. Invece di un grande e lento attaccante in coppia con Lautaro Martinez, è uscito un piccolo e agile Alexis Sanchez. Diogo Jota e Thiago Alcantara tornano per il Liverpool. È vero, il portoghese fin dai primi minuti ha dimostrato di non essere ancora riuscito a rimettersi in forma dopo l’infortunio.

“Liverpool” non è entrato immediatamente in gioco, quindi nei primi minuti “Inter” ha ripulito la palla. Non ci sono stati momenti bruschi per molto tempo, ma era evidente che gli ospiti esercitavano meglio la pressione. Il Liverpool, d’altra parte, non ha avuto attacchi e scioperi di successo, uno spettacolo insolito per una partita ad Anfield.

La svolta è stata l’episodio di metà primo tempo. Un tifoso sulla famosa tribuna dei padroni di casa si è ammalato, il gioco è stato sospeso per diversi minuti. Dopo una pausa, abbiamo visto un vero, classico Liverpool. La squadra di Klopp ha guadagnato un calcio di punizione, che si è trasformato in un assedio del cancello per un paio di minuti. Una traversa di Joel Matip, che salva un difensore dell’Inter da un gol di Virgil van Dijk e una strozzatura costante con un secondo ritmo. Ma gli ospiti hanno perseverato. Anche se fino alla fine del tempo la nitidezza alle porte del Liverpool è scomparsa come fenomeno. E prima del fischio dell’intervallo, l’Inter è rimasta quasi in minoranza. Sanchez ha colpito il ginocchio di Thiago con una gamba dritta, ma il centrocampista del Liverpool è sfuggito a un infortunio. Alessio ha ricevuto un cartellino giallo.

L’inizio del secondo tempo è l’opposto dell’inizio del primo e il suo primo tempo è il periodo più luminoso dell’intera partita. Il pauroso vantaggio del Liverpool e un gol miracolosamente mancato (Salah colpisce il palo), sostituiti dagli attacchi degli ospiti, le squadre iniziano a giocare quasi senza centrocampo. Le emozioni portano vantaggio all’Inter – Lautaro realizza un tiro fantastico tra i primi nove dalla linea di rigore.

Ma c’era anche del male dalle emozioni. Sanchez non ha tratto conclusioni dopo il fallo su Thiago e ha volato con la gamba dritta contro un altro avversario, questa volta a Fabinho. L’arbitro ha dato un secondo giallo. Con la sua rimozione, Sanchez ha deluso l’Inter e ha praticamente ucciso l’intrigo. La funzionalità degli ospiti si è ristretta alla possibilità di scappare in un numero limitato di contropiedi senza molte possibilità di successo. Il Liverpool, invece, finì e cadde addosso all’avversario. La partita sfortunata principale Salah ha colpito ancora una volta il palo da pochi metri. La proprietà dei proprietari è cresciuta fino a quasi un indecente 70%.

Il finale si è rivelato brillante quasi quanto l’inizio del secondo tempo. Il Liverpool, nonostante un punteggio soddisfacente, non vedeva l’ora di segnare per evitare una sconfitta casalinga. E l’Inter, che già non aveva niente da perdere, si è precipitata a segnare il secondo per trasferire la partita ai supplementari. Alla fine nessuno dei due ha segnato.

La conclusione principale a fine partita: l’Inter impressiona. Anche tenendo conto dell’allontanamento di Sanchez, i campioni d’Italia sono riusciti a tagliarsi con il Liverpool ea mantenere l’intrigo fino agli ultimi secondi. Ma la squadra di Klopp che raggiunge i quarti di finale è l’esito più logico delle due partite.

Simone Inzaghi sul confronto con il Liverpool

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la partenza della sua squadra dalla Champions League.

“Certo ci sono grandi rimpianti, perché volevamo raggiungere i quarti di finale con tutte le nostre forze, abbiamo giocato contro il Liverpool che, insieme a Manchester City e Bayern, è ora la migliore squadra d’Europa. Probabilmente stiamo pagando il prezzo degli ultimi 15 minuti della prima partita perché penso che abbiamo giocato due ottime partite contro un grande avversario. “Siamo venuti ad Anfield per mostrare il nostro meglio. Durante il nostro miglior periodo della partita e il peggiore del Liverpool, Alexis Sanchez è stato espulso, è stato un brutto momento”.