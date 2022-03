Enele e Nuova Solmine: primo impianto ORC a Scarlino

Enel X e Nuova Solmine insieme per il primo impianto ORC (Organic Rankine Cycle) al mondo in uno stabilimento per la produzione di acido solforico

Catturare l’energia termica in eccesso e trasformarla in energia elettrica, senza emettere CO 2 in atmosfera: è il primo passo della partnership tra Enel X e Nuova Solmine. Si tratta della progettazione e installazione del primo impianto ORC (Organic Rankine Cycle) al mondo in uno stabilimento per la produzione di acido solforico; il progetto verrà realizzato nel sito industriale di Scarlino con il supporto finanziario di Cogenio, società partner di Enel X, attiva in progetti di efficienza energetica.

La tutela del territorio e la sicurezza dell’intero ciclo della progettazione sono al centro dell’accordo, un approccio ecosostenibile che porterà rilevanti benefici soprattutto in termini di salvaguardia ambientale: il nuovo sistema ORC consentirà un risparmio di emissioni di CO 2 che nei 20 anni di vita dell’impianto arriverà a 75mila tonnellate.

“La collaborazione con Nuova Solmine è un esempio dell’impegno costante di Enel X nell’accrescere il livello di sostenibilità dei partner” – dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia – “La transizione energetica impone la creazione di nuovi modelli di business industriali più etici e rispettosi dell’ambiente e oggi, con la realizzazione dell’impianto ORC in stabilimento, inizia un percorso virtuoso che mette l’avanguardia tecnologica al servizio di processi di produzione più sicuri, circolari e attenti alle esigenze del territorio”.

“La sinergia tra Enel X e Nuova Solmine porterà alla realizzazione di ulteriori progetti nel rispetto dei principi ESG (Enviromental, Social and Governance), con l’obiettivo di accelerare il processo di sostenibilità dell’azienda toscana rendendola un modello di riferimento per il territorio” – dichiara Luigi Mansi, Presidente di Nuova Solmine. – “In fase di studio abbiamo progetti per lo sviluppo della mobilità elettrica e per la produzione di idrogeno verde”.

Enel X Global Retail è la linea di business globale del Gruppo Enel che offre servizi che accelerano l’innovazione e guidano la transizione energetica. Leader mondiale nel settore delle soluzioni energetiche avanzate, Enel X Global Retail gestisce servizi come il demand response per 7.7 GW di capacità totale a livello globale e 195 MW di capacità di accumulo installati. Attraverso le sue soluzioni avanzate, tra cui gestione dell’energia e i servizi finanziari Enel X Global Retail fornisce a ciascun partner un ecosistema intuitivo e personalizzato di piattaforme tecnologiche e servizi di consulenza, incentrato sui principi di sostenibilità ed economia circolare al fine di fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetta l’ambiente e integra l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana. Ogni soluzione ha il potere di trasformare gli obiettivi di decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione in azioni sostenibili per tutti, al fine di costruire insieme un mondo più sostenibile ed efficiente.

Nuova Solmine, Società appartenente al Gruppo Sol.Mar, è leader nel settore della chimica di base. Produce acido solforico, oleum e energia elettrica carbon free impiegando come materia prima zolfo prodotto dalle raffinerie nazionali ed estere. L’acido solforico è impiegato nella quasi totalità dei processi produttivi ed in particolare nella produzione dei pigmenti, dei fertilizzanti e delle materie plastiche. I mercati di riferimento sono l’Italia, il bacino del Mediterraneo e, in dipendenza delle quotazioni, l’area Sud Americana. Le attività produttive si svolgono nei due stabilimenti di Scarlino (GR) e Serravalle Scrivia (AL). In quest’ultimo sono utilizzati rifiuti a base di zolfo che vengono riciclati secondo il principio dell’economia circolare.