Contest OMA 20>40: prorogata la scadenza

Prorogata al 22 marzo la scadenza del Contest OMA 20>40 dedicato ai giovani artigiani fiorentini: il vincitore riceverà un contributo di 5mila euro

È stata prorogata al 22 marzo la scadenza della IX edizione del Contest OMA 20>40, iniziativa a sostegno delle nuove generazioni che intendono dedicarsi ai mestieri d’arte. Il Contest, promosso da Fondazione CR Firenze e da Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, suo soggetto strumentale, ha come obiettivo quello di incentivare lo sviluppo di una giovane azienda artigiana e valorizzare laboratori in cui le antiche tecniche artistiche siano mutuate anche dalle nuove tecnologie. Il vincitore del contest riceverà un contributo di 5 mila euro per la realizzazione del proprio progetto.

Il Contest si rivolge a giovani artigiani fra 20 e 40 anni, oppure agli iscritti alla sezione Protagonisti 20>40 del sito www.osservatoriomestieridarte.it, con sede a Firenze e Città Metropolitana. I partecipanti dovranno presentare un progetto professionale per il potenziamento delle attività della bottega/atelier di artigianato artistico, l’incremento delle competenze tecnico-manuali, della visibilità e della qualità artigianale delle produzioni. Il contributo di 5 mila euro potrà essere destinato all’acquisto di materiali e strumenti innovativi di lavoro, progettazione e realizzazione di una nuova opera/prodotto, corsi professionalizzanti o di perfezionamento della tecnica artigianale, corsi di marketing e di promozione dell’azienda.

Il regolamento del bando è disponibile alla pagina https://www.osservatoriomestieridarte.it/bandi/