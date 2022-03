Concerti: il tour di Cimini riparte da Teramo

Il KARAOKE TOUR di CIMINI riparte nuovamente e torna ad animare i live club di tutta Italia. Riconfermate infatti le date di Teramo e Roma e riprogrammati i restanti appuntamenti. Nei prossimi mesi si potrà finalmente tornare ad assistere a uno show unico nel suo genere, a metà tra il concerto ed il karaoke, fatto per cantare, sorridere e stare bene insieme.

«Il Karaoke Tour – racconta CIMINI – nasce dalla necessità di tornare a cantarci in faccia le parole delle canzoni. E visto che è una necessità di tutti e non solo mia, ho pensato di rendere il messaggio chiaro: canto io, ma cantate anche voi! E allora perché non fare un karaoke!? Come uno sfogo, un urlo che è mancato per troppo tempo, e soprattutto la voglia di non pensare a niente».

Lo spettacolo vede alla regia Lodo Guenzi, una scelta originale che CIMINI spiega così: «Sarà un concerto diverso dal solito e per questo ho voluto costruirlo con Lodo, un amico di serate alcoliche e di concerti, un compagno di etichetta, e una persona che ammiro. È la giusta guida che rende lo spettacolo così come lo immaginavo». Ad affiancare l’artista sul palco ci sarà anche il cantautore Ziliani, «un personaggio esplosivo di cui mi sono innamorato artisticamente: lui sarà il ponte tra me e il pubblico».

Il tour, curato da Antenna Music Factory, ripartirà il 24 febbraio da Teramo e proseguirà per i mesi di marzo e aprile. Questo il calendario ufficiale: