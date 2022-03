“Come ti pare” è il nuovo singolo di Brunacci, artista aretino che con i precedenti singoli ha collezionato diversi piazzamenti in playlist di Spotify

Esce “Come ti pare”, il nuovo singolo di Brunacci, artista aretino che con i precedenti singoli ha collezionato diversi piazzamenti in playlist tra cui New Music Friday, Generazione Z e Scuola Indie di Spotify.

Come ti pare esprime il dolore di immaginarla mentre balla con un altro lui, mentre parla e sparla di chi fino ad allora chiamava ‘amore’. Impotenza e paura di non essere abbastanza per se stessi e per lei, si intrecciano fra le note. Una storia nota, un’esperienza profonda che si ripete ogni volta che finisce una storia d’amore

Biografia

Brunacci è il personaggio che racchiude in tutto e per tutto l’anima di Paolo Brunacci: ragazzo di 19 anni aretino, l’amico con cui fumare una sigaretta, con cui dividere una bottiglia di vino; Brunacci è semplicemente l’immagine di se stesso raccontata tra le corde di una chitarra.

L’anima cangiante di Paolo si riflette nel suo percorso di studi dove dapprima frequenta il liceo classico di Arezzo per poi proseguire gli studi con la facoltà di Economia Aziendale a Firenze. “Spesso mi chiedono come faccio a scrivere una canzone. La verità è che non ci vuole molto a tirar fuori qualcosa che ti ossessiona, è sufficiente scrivere quello che pensi senza pensare a cosa scrivere”.

Brunacci, che fin da piccolo si poneva domande cui non riusciva darsi delle risposte, ha trovato nella musica l’opportunità di esprimersi in modo chiaro e diretto. Quella che prima era una valvola di sfogo è diventata, crescendo, una passione. Brunacci ha sempre cantato ciò che per lui era più importante: la Vita al di là delle apparenze.

A dicembre 2020 esce Ombrello Giallo, che entra subito in New Music Friday e Generazione Z di Spotify, mentre il 7 maggio 2021 pubblica Film d’animazione e il 18 giugno 2021 Quel che è.

Il 2021 lo vede finalista a Deejay On Stage e protagonista del Mengo Fest insieme a Frambo, Manfri e Spumante.

Crediti

Autori e Compositori: Paolo Brunacci – Jurijgami – Gabriele Discala

Etichetta: Piuma Dischi

Edizioni: Cello Communications Network

Produzione, mix e mastering: Jurijgami @ Auditoria Records

Mgmt: Domino MGMT e Niccolò Pisciotta

Distribuzione: The Orchard