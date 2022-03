Come guadagnare su Tik Tok: ecco la prima Guida

Come guadagnare su Tik Tok: ecco una guida per sapere quanto paga e quali sono i requisiti per iniziare a fare soldi sul social cinese

Creare video divertenti su Tik Tok è ormai diventato moda ma per molti un lavoro! Per iniziare a guadagnare su Tik Tok infatti bisogna avere dei requisiti di partenza:

– 10.000 follower – 10.000 visualizzazioni

Questi dati devono risalire agli ultimi trenta giorni. Dopodiché si può fare richiesta al Creator Fund per diventare creator ufficiali di TikTok.

Ci sono due modi per guadagnare su TikTok. Essere pagato direttamente da TikTok o instaurare collaborazioni con le aziende ed i brand per promuovere i loro prodotti.

In entrambi i casi devi avere un profilo con determinati requisiti per accedere al sistema.

Come avere più follower e visualizzazioni su TikTok

Vedrai crescere il tuo profilo ed i tuoi guadagni. Tik Tok paga da 1 centesimo ad un massimo di 4 centesimi ogni 1000 visualizzazioni quindi fai te.

La scelta migliore per guadagnare su Tik Tok è investire in visualizzazioni e followers e fare in modo che le aziende ti contattino per mega collaborazioni!

