XMasters Winter al via a Moena

Sport, freestyle, musica: XMasters Winter, l’evento più atteso della stagione, sarà a Moena – Passo San Pellegrino dal 10 al 13 marzo 2022

XMasters Winter, l’evento più atteso della stagione per gli appassionati di action sport e non solo, sarà a Moena – Passo San Pellegrino dal 10 al 13 marzo 2022.

Michele Urbinelli e Simone Conti, founder di Skills Comunicazione e direttori creativi di XMasters sono “orgogliosi di poter confermare XMasters Winter Edition 2022, nonostante tutto quello che stiamo passando. Fondamentale è stato il lavoro del team, il supporto degli sponsor e di tutti coloro che collaborano con noi da anni, senza i quali nulla di tutto questo sarebbe possibile. Ci teniamo anche a ringraziare Moena, nostro partner, che si è reso da subito disponibile a contribuire a far ripartire il progetto XMasters Winter!

Quest’anno proponiamo un’esperienza unica per gli amanti del freestyle e dell’action sport, tutta la community avrà modo di divertirsi in un clima inclusivo e formativo, dove ogni aspetto dello sport verrà valorizzato.”

Un’edizione di XMasters ricca di eventi dunque. Di quale vogliamo parlare per primo? Del Freestyle Contest DESTROY!

I rider si sfideranno a colpi di trick nel Sanpe Snowpark, gestito e allestito da Ivan Pasetto per questa gara che si svolgerà nel format storico della località riportato in auge per l’occasione. Il destroy sarà aperto ai pro e a tutti gli amanti di snowboard o sci che avranno la loro occasione per stupire il pubblico con il proprio talento.

Inoltre, Moena – San Pellegrino sarà teatro della prima tappa, in versione snow, del XMasters Beach Rubgy.

Una prima tappa pensata in grande. Per gli ospiti presenti, tra i quali Nicola Bezzati, tecnico della nazionale femminile, e la campionessa Giulia Bragante, entrambi argento agli europei di Beach Rugby di Mosca. Per il legame con il main event italiano Tarvisio Snowrugby.

E per le grandi squadre presenti nelle 4 categorie: old, femminile, minirugby e, la novità che ci sta più a cuore, rugby integrato. Saranno infatti presenti i ragazzi degli Elefanti Volanti, squadra in cui militano molti ragazzi con disabilità. Perché come abbiamo già detto, l’inclusività è uno dei punti più importanti di questo XMasters.

Tra le tante esperienze di quest’anno c’è anche la nuovissima Creative Academy di Nick Pescetto, con un workshop dedicato a tutti i creator digitali che vogliono approfittare della grande quantità di attività per mettere in pratica le proprie capacità di filmer o videomaker.

La domination XMasters di Passo San Pellegrino durerà quattro giorni, e le attività proposte sono davvero tantissime: snowcamp di Freestyle, Snowbowling, Paragliding balanceboarding, snowbike e snowscoot.

Tanto “action”, ma c’è spazio anche per un momento di relax e benessere con l’insegnante di yoga Tania de Tomas; un po’ di meditazione sullo straordinario scenario delle dolomiti.

E proprio difronte al village, come sempre protagonista anche sulla neve c’è Jeep con la sua gamma di Suv ibridi plug-in 4xe, le più vendute in Italia nel mercato Lev 2021.

Un emozionante test drive sul celebre Truck dotato di un ponte alto 9 metri e di una bascula con una pendenza di 45° che consente di cimentarsi in prove adrenaliniche.

Infine, per gli appassionati di sci e snowboard, dalle prime ore del mattino sarà aperta un’ampia area dedicata ai nostri partner tecnici Northwave , Drake, Nitro e Armada che metteranno e a disposizione l’attrezzatura per il test prodotto.

Potremmo continuare e raccontarvi tutto tutto, ma un po’ di suspense ci vuole no?

Un’ultima cosa ve la sveliamo però: durante la Superfinal in notturna del Destroy Contest, ci sarà il grande Closing Party con la partecipazione esclusiva di DJ Shorty organizzato dai main sponsor dell’edizione 2022, Radio Deejay e m2o.

Un’occasione per conoscerci e chiudere insieme questi 4 giorni di adrenalina e divertimento a ritmo di musica.

Si ringraziano Skills Comunicazione, Skiarea, Apt, Sampe Snowpark e Moena, partner consolidati dell’evento.