Su Rai 1 “Doc – Nelle tue mani”: le anticipazioni degli episodi

In prima serata su Rai 1 nuovo appuntamento con “Doc – Nelle tue mani”: la trama degli episodi con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon , Alice Arcuri e Sara Lazzaro

Penultimo appuntamento con la fiction “Doc – Nelle tue mani”, giovedì 10 marzo alle 21.25 su Rai1 con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon , Alice Arcuri e Sara Lazzaro.

Nel primo episodio dal titolo Così lontani, così vicini, mentre i medici sono impegnati a risolvere il delicato caso di un ragazzo sordocieco, Cecilia fa a Doc un’offerta inaspettata, scatenando la gelosia di Agnese e di Giulia. Nel frattempo, Riccardo scopre una cosa su Doc che lo mette profondamente in crisi. Gabriel fa una proposta shock a Elisa, mettendola davanti a una scelta difficile. Il ricovero della figlia di Teresa costringe la donna a ripensare se costruirsi una nuova famiglia sia davvero quello che vuole.

Nel secondo episodio intitolato Senza nome, Giulia è costretta alla resa dei conti con la sua ingombrante madre, quando il compagno di lei viene ricoverato in preda a una sindrome inspiegabile. Proprio quando Doc sembra in procinto di tornare primario, Cecilia scopre qualcosa di compromettente sul suo conto. Intanto, il caso di una giovane paziente con una malattia senza nome spinge Riccardo al suo limite, costringendolo a rimettere in discussione la sua stessa vocazione di medico.