Ramacciotti e Calvetti in mostra a Lugo di Romagna

Prosegue con successo di pubblico e di critica al GIARDINO- Laboratorio del gusto, a Lugo di Romagna, l’esposizione dei due maestri toscani Lisandro Ramacciotti e Fabio Calvetti. Presenti in uno dei locali, wine bar, pasticceria e ristorante, tra i più eleganti e rinomati del Ravennate, ciascuno con 5 dipinti (dieci opere in tutto), i due artisti con questa mostra hanno voluto omaggiare l’universo femminile attraverso una suggestiva carrellata di affascinanti e, spesso enigmatiche, figure di donne. Immagini che hanno suscitato particolare entusiasmo ed apprezzamento nelle numerose rappresentanti del gentil sesso presenti nei giorni scorsi alla festa organizzata dal GIARDINO in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della Donna.

“È per me – commenta la curatrice Marilena Spataro – una vera gioia poter presentare a Lugo, cittadina da sempre sensibile all’arte e alla cultura, nel raffinato contesto di questo locale, maestri affermati e di grande valore artistico come Lisandro Ramacciotti e Fabio Calvetti. E ancor più gioia mi deriva nel poter fare riferimento ad opere in cui questi artisti mettono al centro figure di donne, in uno studio in cui la rappresentazione plastico-pittorica si fa interprete di quel complesso e sfaccettato universo femminile, tra le cui pieghe si nasconde il più affascinante ed enigmatico dei suoi segreti: il mistero della Grande Madre”.

Lisandro Ramacciotti

Lisandro Ramacciotti è nato a Viareggio, nel 1950, dove vive e lavora e dove ha iniziato a dipingere negli anni ’70. Ha esposto in gallerie ed enti pubblici sia in Italia che all’estero. Alla fine degli anni ‘90 ha esposto nella Galleria d’arte Pegaso di Viareggio e di Forte dei Marmi. Ha tenuto una sua personale alla Galleria Bottega dei Vageri a Viareggio. Ha collaborato per diversi anni con la “Galleria Spagnoli” di Renzo Spagnoli e le sue opere sono presenti in collezioni private e collezioni pubbliche quali il Museo “Gal” in Danimarca e il Museo Arte Moderna “Lorenzo Viani” di Viareggio. Alcune mostre cui l’artista è particolarmente legato sono quelle tenutesi a “Palazzo Zenobio” a Venezia, “Palazzo Ruspoli” a Roma, “Palazzo Panichi” a Pietrasanta, “Villa Paolina” a Viareggio, all’ “Antica Centrale Elettrica” a Vittoria di Ragusa ed infine la personale a Parigi nel 2009. Ha esposto, inoltre, a “Palazzo Ducale” a Lucca, nel “Chiostro S. Agostino a Pietrasanta ed alla “Galleria20” a Torino. Di lui hanno scritto critici e letterati di fama nazionale.

Fabio Calvetti

Nato nel 1956, a Certaldo, cittadina in provincia di Firenze, dove risiede e lavora, Fabio Calvetti, é un artista di lungo corso, conosciuto e stimato in Italia e all’estero per la sua intensa attività artistica con mostre negli Stati Uniti, in Germania, in Spagna, in Belgio e soprattutto in Giappone e in Francia. Si è Diplomato al Liceo Artistico e, successivamente, all’Accademia di Belle Arti di Firenze nella Scuola di Pittura. Nel 1995 ha tenuto uno stage di pittura presso l’Ecole des Beaux Arts di Le Port all’Isola della Réunion. Ha preso parte a numerose manifestazioni artistiche e fiere internazionali il cui nutrito elenco, insieme ad altre notizie sulla sua carriera, è presente sul suo sito internet:

