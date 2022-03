Il film “Ted Bundy” con Zac Efron su Rai 4: la trama

Zac Efron è “Ted Bundy” nel film con Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich, in onda in prima serata su Rai 4: la trama

Giovedì 10 marzo alle 21.20 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) va alla scoperta di uno dei più famigerati serial killer che la Storia americana ricordi, Theodore Robert Bundy, autore di almeno 30 omicidi tra il 1974 e il 1978. A dar corpo al killer seriale con il volto di bravo ragazzo c’è l’ex “fidanzatino d’America” Zac Efron, protagonista del film thriller “Ted Bundy – Fascino criminale”.

Diretto da Joe Berlinger, apprezzato documentarista che nello stesso anno ha realizzato anche la docu-serie in quattro episodi Conversazioni con un killer: Il caso Bundy, il film vanta la partecipazione in ruoli di co-protagoniste Lily Collins, Kaya Scodelario e John Malkovich. Concentrandosi sulla relazione che Ted ha avuto con la studentessa Liz Kendall, il film segue la vita di Bundy dalle sue vicende private fino al processo che lo avrebbe condannato e condotto nel braccio della morte. Presentata in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, l’opera ha ricevuto numerose candidature in prestigiosi festival, aggiudicandosi un riconoscimento per la regia all’Atlanta Film Festival.