Animatori turistici: Gino Spolaore pubblica un nuovo manuale

Disponibile nelle librerie il “Manuale di tecniche per animatori turistici seconda edizione” a cura dell’attore Gino Spolaore

Gino Spolaore, attore di teatro,cinema,e tv,autore capo animatore da molti anni in Italia e all’estero presso hotel, centri estivi, campeggi, resort, torna in libreria. Dopo il buon risultato del libro” manuale di tecniche per animatori turistici”, della casa editrice Veneziana Mazzanti libri, esce nelle librerie e online”Tecniche per animatori turistici seconda edizione”.

Con gag,comportamenti da tenere dove si lavora presso i Villaggi, hotel, campeggi, centri estivi, navi, con particolare attenzione: alla figura del capo animatore, al turismo sostenibile, il coinvolgimento, obiettivi, leader, mini club, sport, lo spettacolo serale, casting, e pungente sul turismo d’ oggi ,l e attività sportive, il maestro di sci.

L’autore ci aiuta a scoprire i benefici della pratica della positività lavorando sul nostro corpo e sulle parti più profonde dell’animo, mantenendo lucidità mentale ed emotiva per ritornare a lavorare con positività e leggerezza.