“Una preghiera prima dell’alba” su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 “Una preghiera prima dell’alba”: in prima visione il film ispirato a fatti realmente accaduti

Per il ciclo “Survival Thriller”, Rai 4 (canale 21) proporrà, in prima visione, il film “Una preghiera prima dell’alba” di Jean-Stéphane Sauvaire, in onda mercoledì 9 marzo alle 21.20. Ispirata a fatti reali, la pellicola racconta la storia di Billy Moore, un giovane pugile inglese detenuto in una prigione tailandese per possesso di droga. In quel contesto violento e senza regole, il ragazzo ha solo due possibilità: morire o cercare di sopravvivere.

Quando l’amministrazione penitenziaria lo autorizza a partecipare ai tornei di muay-thai, Billy capisce che quella è la sua unica chance di restare vivo. Intenso e appassionante, “Una preghiera prima dell’alba” è un thriller carcerario che evita qualsiasi cliché del filone per condurre una storia di redenzione e sopravvivenza ricca di pathos. Incredibile la performance fisica del giovane protagonista Joe Cole.