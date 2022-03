Stefano Aliani nell’Executive Committee di SCOR

Una rappresentanza italiana nell’Executive Committee di SCOR: il vicepresidente è Stefano Aliani dell’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr, oceanografo ed ecologo marino

Stefano Aliani dell’Istituto di scienze marine (Ismar) del Cnr, oceanografo ed ecologo marino, è vicepresidente nell’Executive Committee di SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research) per il biennio 2020-2022.

Le attività di SCOR si concentrano sulla promozione della cooperazione internazionale riguardo a pianificazione e conduzione della ricerca oceanografica nonché risoluzione di problemi metodologici e concettuali per promuovere la ricerca. L’organismo copre tutte le aree delle scienze dell’oceano, e collabora con altre organizzazioni internazionali che hanno interessi comuni per sostenere e promuovere varie attività e programmi scientifici.

Partecipano allo SCOR circa 600 scienziati provenienti da circa 60 Paesi di cui 33 hanno costituito anche una commissione SCOR nazionale. Tra le azioni principali di SCOR si segnalano i Working Groups (WG), dove scienziati di alto profilo provenienti da tutto il mondo si focalizzano su argomenti particolarmente attuali e rilevanti con lo scopo di definire nuove linee di ricerca o soluzioni innovative. I WG sono formati da dieci membri a pieno titolo e dieci membri associati: ricercatori italiani sono presenti in 3 gruppi attualmente attivi in qualità di membri, mentre il WG153 “Floating Litter and its Oceanic TranSport Analysis and Modelling (FLOTSAM)” è coordinato dal Cnr (http://scor-flotsam.it).

Il Cnr aderisce a SCOR con rappresentanti nominati. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina del portale dedicata agli organismi internazionali.