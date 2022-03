Rally Città di Foligno: iscrizioni al via

Sarà una delle novità della stagione 2022, la prima edizione del Rally Città di Foligno che avrà gli scenari unici della Valle Umbra e che chiuderà la serie Raceday 2021-2022

Un fine anno 2021 di grande lavoro, di progettazione, di incontri con il territorio, per PRS GROUP ed un avvio di 2022 altrettanto intenso, per creare il 1° Rally Città di Foligno, una gara tutta nuova in una location che gli amanti delle gare di fondo sterrato non hanno mai “battuto”, in provincia di Perugia.

Il lavoro della struttura facente capo ad Oriano Agostini sta dunque definendo i dettagli di un progetto portato avanti congiuntamente con la grande passione e con la voglia di fare di Alberto Pirelli ed insieme hanno voluto con forza la gara come evento finale del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022.

L’evento è in programma per il 9 e 10 aprile, iniziativa portata avanti con una forte unione di intenti insieme alle Amministrazioni locali, in particolar modo il Comune di Foligno nella persona del Sindaco, il dottor Stefano Zuccarini e dell’Assessore allo Sport, l’avvocato Decio Barili e grazie anche alla importante collaborazione di Paolo Galli, referente presso il comune per il rally.

L’evento è stato immediatamente visto come ideale incentivo per l’immagine del territorio e per esso utile volàno per il comparto turistico-ricettivo della bella pianura della Valle Umbra, con i suoi dolci rilievi collinari e i contrafforti della dorsale appenninica centrale. Un luogo anche ricco di memorie storiche importanti, come ad esempio il fatto che nella città del celebre “Palio della Quintana” fu stampata, nel 1472, la prima edizione della Divina Commedia.

In questi giorni, lo staff di PRS Group è di nuovo al lavoro sul territorio per definire i dettagli del percorso di gara che, assicurano, sarà di elevato livello ed intanto si può già diffondere una prima bozza del programma, che vede Foligno come cuore pulsante della manifestazione.

Il Ritiro Accrediti e documentazione di gara per i concorrenti iscritti sarà venerdì 8 aprile dalle 18,00 alle 21,00, le ricognizioni del percorso sono invece previste sabato 9 aprile dalle 10,00 alle 15,00.

Sempre sabato 9 aprile, dalle ore 08,00 alle 13,00, sono previste le operazioni di verifica tecnica al parco assistenza, mentre lo Shakedown (test con le vetture da gara), sarà dalle 14,00 alle 18,00.

La sfida sarà tutta alla domenica, 10 aprile, con la partenza dalle ore 7,30 che avverrà dal Parco Assistenza di Foligno (situato nella zona industriale “La Paciana”), mentre l’arrivo, con premiazione sul palco, sarà dalle ore 18,00 in Piazza della Repubblica a Foligno.

(Foto Massimo Bettiol)