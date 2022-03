Previsioni meteo 9 marzo 2022: torna il sole sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 marzo 2022: parziale rimonta dell’alta pressione che riporta il sereno sulle regioni italiane

Condizioni meteo in evoluzione in queste ore sull’Italia dopo una prima settimana di marzo dal sapore invernale a causa dell’afflusso di correnti fredde dai quadranti nord-orientali. Nella giornata di oggi il clima risulterà stabile e soleggiato su tutta la Penisola, ad eccezione della Sicilia dove avremo precipitazioni sparse. Le temperature massime risaliranno ulteriormente, mentre le minime sono attese in calo, con gelate nelle zone di pianura.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS a seguire l’anticiclone cederà nuovamente lasciando spazio all’arrivo di correnti atlantiche che porteranno piogge e neve sui rilievi. Per un rialzo delle temperature, più vicine a valori primaverili, bisognerà attendere almeno la metà di marzo.

Intanto per oggi, mercoledì 9 marzo 2022, al Nord Italia al mattino al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, qualche nube in Abruzzo. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalente assenza di nuvolosità.

In Toscana condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto e cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole al mattino nuvolosità sulla Sicilia settentrionali con fenomeni associati sui rilievi e neve fino in collina, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sugli stessi settori siciliani, sereno o poco nuvoloso altrove e maggiore nuvolosità sulle regioni ioniche.

In Calabria tempo generalmente asciutto nel corso della giornata con nubi sparse su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto con cieli nuvolosi.

Temperature minime stabili o in lieve calo in tutta Italia. Massime in generale rialzo, in calo in Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.