Monica De Serio online con “Normalità Diverse”

La cantautrice Monica De Serio fuori con il nuovo singolo intitolato “Normalità Diverse”: il brano è su tutte le piattaforme digitali

La Cantautrice Pugliese Monica De Serio, pubblica il suo terzo lavoro con l’etichetta DMB Management e la Direzione Artistica di Apulia MusicArte. Dopo un importante esordio con il suo primo singolo “Sud”, dalle sonorità tipiche della tradizione e della sua terra, e un secondo brano estivo, fresco e accattivante, “Hula Hoop”, la cantautrice Monica De Serio rinnova il suo appuntamento con la Musica, con un nuovo singolo, che sta già riscuotendo numerosi consensi e desta grande interesse per la tematica trattata.

Il singolo “Normalità Diverse” nasce dal bisogno dell’Autrice di condividere i suoi pensieri su un tema sociale molto controverso e sempre attuale: cosa è normalità e cosa non lo è? Chi può stabilirlo ?

“La vita è un cammino – racconta la Cantautrice – un mettersi in viaggio … e lungo la strada si incontrano volti, e quegli occhi ti segnano per sempre … e da quel momento non potrai più restare in silenzio, Devi raccontare di quei sogni infranti, di quelle vite spezzate, di quei “racconti” non “raccontati””.

Il suo è un brano che parla di Anime, di Volti, di Bisogno di Riscatto, di Alterità.

Normalità Diverse è online su tutti i digital stores e su youtube con il video ufficiale, che porta la firma dell’apprezzato regista Francesco Carrabino.