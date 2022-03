Karma Meetings presenta il convegno “Civiltà scomparse. Riscopriamo il mondo alle origini” visibile sul canale YouTube di Manuela Pompas

Karma Meetings torna il 12 e 13 marzo con un convegno online, visibile sul canale YouTube di Manuela Pompas, che si propone di affrontare con relatori d’eccezione l’Archeologia misteriosa, un tema affascinante – perlopiù ignorato a livello ufficiale – che apre inquietanti ma anche appassionanti interrogativi.

La Terra è stata colonizzata da visitatori dello spazio? Sono veramente esistiti i giganti sul nostro pianeta? Quanti continenti sono scomparsi e che tracce hanno lasciato? La Terra è abitata anche nel suo interno? E ci sono realmente basi extraterrestri?

Un convegno realizzato per chi è curioso, ama il mistero ed è affascinato dal tema di continenti e civiltà scomparse.

Dodici relatori, esperti nell’argomento, cattureranno l’attenzione dei followers proponendo temi di grande richiamo.

Sabato mattina inizierà Manuela Pompas, giornalista, ipnologa, direttore del giornale di divulgazione www.karmanews.it. Ci parlerà di Giganti: sono vissuti davvero sulla Terra? I reperti trovati in Sardegna, in Francia e negli Stati Uniti sembrano confermare questa teoria.

Voleremo poi in Perù con Adriano Forgione, direttore di Fenix, riconosciuto esperto di Misteri in campo nazionale ed internazionale, che ha al suo attivo 150 viaggi in luoghi misteriosi, che ci svelerà i misteri di questa terra, ancora oggi ricca di fascino ed enigmi.

Sarà poi la volta, nel primo pomeriggio, di Alessandro Marcon, divulgatore ed ex funzionario dalla Soprintendenza Archeologica, che ci porterà dentro il pianeta Terra. Qui, dice, sono stati ritrovati antichi siti che possono essere stati realizzati solo con l’ausilio di fresatrici meccaniche. Ma come è possibile? Stiamo parlando di secoli e secoli orsono.

Chi conosce il popolo di Shamballa? Ci ha trasmesso il suo modo di essere ed esistere affinché in noi nascesse il desiderio di cambiamento spirituale. A parlarcene sarà Massimiliano Steffen, ricercatore spirituale, che racconta di essere stato contattato in passato da questo popolo e condotto da loro nel cuore della Madre Terra.

Tutti hanno sentito parlare del popolo sumero, ma forse non tutti sanno che la sua eredità culturale permea le principali attività dell’Homo Sapiens Sapiens, cioè noi. Maurizio Martinelli, studioso di antiche civiltà e di rapporti con esseri non terrestri, ci farà entrare nel cuore di questa importante civiltà.

Sapete cosa sono Mu e Kumari Kandam? Sarà Patrizio Mariotti, esperto di tematiche cosiddette “di confine” a parlarcene, trasportandoci nella culla della civiltà dell’Indo-Pacifico e chiudendo i lavori della giornata di sabato.

Il Convegno riprenderà domenica mattina e non poteva che svegliarci con la storia dell’antico Egitto. A parlarci del loro antico sapere sarà l’egittologo e saggista Marco Rocchi.

Con un salto temporale immaginario, il giornalista e scrittore Enrico Baccarini ci porterà in India per svelarci l’esistenza inconfutabile di una civiltà sommersa sicuramente esistita.

Nel pomeriggio torneremo a discutere di Giganti e lo faremo con il ricercatore ed esperto di archeologia preistorica Mauro Aresu, ricercatore di energie sottili, che ci porterà nuovamente in Sardegna, per mostrarci le civiltà preistoriche..

Non mancheremo di stupirci ed appassionarci con la speleologa e idrogeologa Soraya Ayub che ci racconterà di Tiwanaku–Akakor, due antiche civiltà scomparse dell’Amazzonia.

Non poteva mancare una terra simile ad Atlantide in Italia, dei cui misteri ci parlerà Andrea Cogerino, filosofo e studioso di geografia sacra.

Chiuderemo il Convegno con la domanda delle domande, quella che da sempre affascina molte persone: veniamo dalle stelle? Ne parleremo con Daniela Bortoluzzi, che ci porterà ad esaminare nuove ipotesi su questo tema. Per la ricercatrice spirituale, il Cosmo è una multi-dimensione abitata da Esseri di Luce.

Vi aspettiamo il 12 e 13 marzo per il Convegno online CIVILTÀ SCOMPARSE che si terrà sul canale YouTube Manuela Pompas. Sarà possibile interagire con i relatori attraverso la chat che Manuela Pompas leggerà in tempo reale.

Programma completo, ulteriori informazioni e link di iscrizione:

https://www.karmanews.it/convegno-online-civilta-scomparse/