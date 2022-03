Integratori per la menopausa naturali: novità e consigli utili

La menopausa è una fase delicata nella vita di una donna, legata alla fine dell’età fertile. È caratterizzata dalla scomparsa del ciclo mestruale e dalla frequente comparsa di una serie di sintomi.

I disturbi più comuni legati alla menopausa sono vampate di calore, secchezza vaginale, irrequietezza e irritabilità, palpitazioni, fragilità ossea e mal di testa.

L’integrazione alimentare con vitamine e con specifici estratti vegetali può lenire i fastidi ed essere di grande aiuto per vivere con serenità questo periodo.

Scopriamo ora quali sono le novità più importanti e i consigli utili relativi agli integratori per la menopausa di origine naturale.

Gli integratori più utili in menopausa

Sul fronte dei rimedi naturali ai disturbi più comuni, troviamo una vasta scelta di integratori alimentari a base di estratti vegetali. I più consigliati che approfondiremo sono:

Integratori di fitoestrogeni: perché è preferibile non utilizzare la soia

Integratori di fitoprogestinici per un riequilibrio ormonale completo

Integratori per la calma e per riposare bene

Integratori di vitamine D3 e K2 per mantenere forti le ossa e il sistema immunitario

Integratori di acidi grassi essenziali Omega-3 per proteggere cuore e circolazione

Ecco le novità più importanti, per ogni categoria.

Integratori di fitoestrogeni: perché è preferibile non utilizzare la soia

I disturbi della menopausa sono legati per lo più al calare di due classi ormonali in questa fase della vita: estrogeni e progesterone.

Per questo motivo la maggior parte degli integratori per la menopausa sono a base di fitoestrogeni, ovvero estratti vegetali che apportano molecole le quali, all’interno del’organismo umano, si comportano come ormoni estrogeni, compensandone la carenza.

Per anni gli integratori naturali per la menopausa di prima generazione hanno impiegato la soia per apportare fitoestrogeni: la ricerca scientifica, in ambito erboristico, ha evidenziato che ci sono estratti vegetali in grado di apportare una quantità e varietà ben maggiore di fitoestrogeni, rispetto alla soia.

È il caso di Kudzu e Trifoglio rosso, piante i cui fitoestrogeni sono anche più biodisponibili rispetto a quelli della soia. Inoltre la soia è spesso coltivata OGM, per questo gli integratori di più recente formulazione non la impiegano più.

Integratori di fitoprogestinici per un riequilibrio ormonale completo

Qualche riga fa abbiamo specificato che sono due le classi ormonali a scemare in menopausa. Ecco perché gli integratori per la menopausa di ultima generazione apportano non solo fitoestrogeni, ma anche fitoprogestinici.

Dal punto di vista fitoterapico, questa è forse la novità più importante per una maggiore efficacia. Un integratore a base sia di fitoestrogeni che di fitoprogestinici può infatti consentire un riequilibrio ormonale completo, riportando benessere e serenità.

Ne è un esempio Pausanorm Forte di Salugea, che impiega nella sua formulazione i fitoestrogeni da Kudzu e Trifoglio rosso, associati a fitoprogestinici da Dioscorea villosa (una pianta originaria del Nord America dalle molteplici proprietà).

La formulazione è 100% naturale e conservata in vetro scuro di grado farmaceutico (non in plastica), risponde quindi alla crescente domanda di prodotti naturali ed ecosostenibili per il proprio benessere.

Lo puoi ordinare in farmacia oppure sul sito del produttore diretto, nella sezione dedicata agli integratori per la menopausa.

Integratori per la calma e per riposare bene in menopausa

Il ricorso a fitoestrogeni e fitoprogestini di origine naturale può già di per sé alleviare alcuni fastidi legati all’umore e alle difficoltà a dormire bene. Quando non sono sufficienti, è possibile provare anche altri vegetali specifici che agiscono positivamente sul sistema nervoso. Griffonia, Angelica sinensis e Verbena, ad esempio, promuovo la calma e la serenità.

La Griffonia, in particolare, contiene una specifica molecola (5-HTP) la quale è in grado di innescare nell’organismo umano la produzione della serotonina, l’ormone del buon umore. Oltre che sul tono dell’umore la serotonina agisce anche su fame nervosa e regolazione del sonno.

I disturbi del sonno durante la menopausa sono un problema comune e importante affrontato da molte donne, nel dettaglio la percentuale si aggira intorno al 50%.

Altri estratti vegetali specifici che, in sinergia, promuovo la distensione e il conseguimento del sonno sono la Valeriana, il Tiglio e l’Escolzia. Assunti con costanza per almeno un mese possono favorire il naturale equilibrio sonno-veglia, senza creare dipendenza o assuefazione.

Sconsigliato invece il ricorso alla melatonina: è un ormone e secondo recenti studi, la sua integrazione artificiale può, nel tempo, condurre a spiacevoli effetti indesiderati. La melatonina è più indicata per brevi periodi, nel caso di difficoltà a dormire per questioni di jet-lag o turni lavorativi.

Integratori di vitamine D3 e K2 per mantenere forti le ossa e il sistema immunitario

Un’integrazione di Vitamina D può rivelarsi fondamentale per mantenere ossa e denti forti con l’avanzare dell’età. Così come per il corretto funzionamento della risposta immunitaria davanti agli attacchi di virus e batteri.

Anche in questo caso è possibile ricorrere ad integratori di Vitamina D naturale (ad esempio da lichene) anziché sintetica.

L’integrazione di Vitamina D, da sola, presenta però nel tempo il rischio di calcificazioni anche in altri distretti corporei (vasi sanguigni), per questa ragione recenti studi scientifici raccomandano di assumerla sempre in concomitanza con la vitamina K, che indirizza il calcio solo dove serve (ossa e denti).

Le forme più biodisponibili di queste vitamine sono la D3 e la K2, e si possono reperire anche di origine naturale: richiedile al tuo farmacista o parlane col tuo medico di fiducia. Ricorda che le vitamine naturali sono sempre più biodisponibili di quelle sintetiche, rivelandosi quindi più efficaci.

Integratori di acidi grassi essenziali Omega-3 per proteggere cuore e circolazione

Gli acidi grassi essenziali Omega-3 sono utili nel mantenere una buona pressione sanguigna e normali livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, oltre a proteggere il benessere delle articolazioni.

Contrastano l’invecchiamento cellulare e proteggono il fegato, il cuore e la vista. Ne sono naturalmente ricchi il salmone, i semi di lino, l’avocado, la frutta secca e il pesce azzurro.

Quando non si consumano con regolarità questi alimenti, l’integrazione di Omega-3 può essere un’ottima idea in termini di prevenzione cardio vascolare. In questo caso, le ricerche suggeriscono di preferire gli omega-3 da olio di krill piuttosto che da olio di pesce. Quelli del krill sono infatti più biodisponibili e quindi efficaci.

Menopausa: a quale età si presenta e quando ricorrere agli integratori specifici

L’età in cui si presenta la Menopausa (normalmente fra i 45 e i 55 anni) può dipendere dalla condizione genetica o da altri fattori individuali, legati anche allo stile di vita.

L’integrazione di vitamine D3 e K2 è consigliata a tutti, indipendentemente dall’età, quando si trascorre molto tempo in ambienti chiusi e ci si espone poco alla luce solare. Per sintetizzare la vitamina D necessitiamo infatti della luce solare, di adeguata intensità e per un tempo giornaliero sufficiente.

Il ricorso a fitoestrogeni e fitoprogestinici può essere consigliato al presentarsi dei primi sintomi: è buona norma in questi casi confrontarsi col proprio ginecologo o medico di fiducia, esprimendo eventualmente la propria preferenza per rimedi di origine naturale, quando ciò è possibile.

Dott. Stefano Censani

Biologo e Naturopata

