Dominio web gratuito: i vantaggi e gli svantaggi

Un dominio web gratuito può avere dei vantaggi, soprattutto di non dover pagare per chi sta iniziando nel mondo di internet. Ma vediamo di sminuzzare quelle che sono le caratteristiche di questi spazi web gratuiti.

Ovviamente non possiamo aspettare che un dominio gratuito offra gli stessi servizi di uno a pagamento. Tuttavia, abbiamo la possibilità di scegliere se rispettare termini o restrizioni diversi a seconda del fornitore di servizi che scegliamo. Alcune organizzazioni ti chiedono di rispettare i termini in cambio di un dominio gratuito. Altri hanno semplicemente dei limiti, come la proporzione di spazio web. Proviamo a chiarire questo.

Altervista eccelle in questa categoria. Offrono un ottimo servizio che include dominio, spazio web e traffico illimitato. I loro server sono molto veloci e hanno anche temi WordPress ottimizzati che possono trasformare il tuo blog in una spina nel fianco. Tuttavia, le condizioni ci sono chiaramente. Una delle condizioni che devi accettare per ricevere i loro servizi è condividere i tuoi potenziali guadagni di Adsense con loro. Inoltre non hai accesso al pannello di controllo. Tuttavia, che dire delle organizzazioni che forniscono un dominio gratuitamente con varie restrizioni?

In questo settore spicca l’offerta Netsons. Offrono un dominio gratuito con 1 gigabyte di spazio, una parte che sembra più che ragionevole per cominciare, pannello c per gestire al meglio i tuoi file, senza alcun vincolo sui tuoi probabili guadagni di Adsense. Tuttavia, questa organizzazione tutta italiana sta facendo molto di più. I loro piani partono da € 2 al mese per un progetto di web hosting e € 3 e mezzo al mese per piani ultraveloci basati su SSD. Ora, se ti stai chiedendo quale hosting gratuito scegliere, la mia risposta è che dipende dalle tue esigenze. Dovresti cercare di capire cosa esattamente ti serve, e poi, in base a questo, fare la tua scelta.