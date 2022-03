Ti annoi? Prova a passare il tempo con queste 5 idee poco impegnative

Ogni giorno ci troviamo ad avere ritagli di tempo che non possiamo sfruttare al meglio. Magari siamo in fila alla cassa di un negozio, o all’ufficio postale, in coda dal medico o in attesa di qualcuno. Ecco quindi che la noia ci assale, facendoci sembrare infiniti questi minuti di attesa.

Eppure esistono molti modi di sfruttare meglio questo tempo, magari dedicandoci a compiti poco impegnativi in termini di risorse e tempo, come ad esempio questi 5 da noi testati:

1) Dedica il tuo tempo alla lettura.

Certo, dovrai trovare il libro (o perché no il fumetto) giusto, visto che non ti consigliamo di scegliere saggistica, manuali o testi troppo impegnativi. Ad esempio potresti optare per libri leggeri, guide turistiche, romanzi rosa e tanto altro. Se decidi per questa idea, la potrai attuare portando sempre con te un tascabile, oppure scaricando una delle tante app gratuite che permettono di leggere ebook. Altrimenti, scegli opere in PDF, potrai leggere direttamente dal browser o dall’app nativa del tuo smartphone, per il minimo ingombro e la massima comodità. Potrai convertire pochi minuti al giorno nella lettura di uno o due libri al mese.

2) Approfitta della noia per imparare una lingua

Avere l’equivalente di un computer sempre in tasca può essere fonte di distrazione e di chiamate continue, ma apporta possibilità fino a qualche anno fa impensabili. Potresti ad esempio decidere di imparare, approfondire o perfezionare una nuova lingua quando ti annoi. Le app dedicate sono molte e lo sfruttamento intensivo della gamification rende l’esperienza di imparare e verificare il proprio livello piacevole, utile e perché no anche divertente. Potrai convertire pochi minuti al giorno di noia nella conoscenza di una nuova lingua.

3) Rilassati con il gioco online

Vuoi abbattere la noia mettendo un po’ di pepe nei tuoi momenti morti? Allora perché non investi qualche minuto del tuo tempo giocando ad una macchinetta online come la slot gallina gratis?

Questa slot, così come molte altre fanno parte dei casinò online, piattaforme raggiungibili dalle app dedicate o dal browser. Abbiamo citato la slot gallina online perché da sempre è una delle preferite dei giocatori italiani, ma la scelta è infinita e si categorizza per modalità di gioco, stile della slot e possibile vincita.

Esatto, potrai giocare in modalità soldi virtuali, ma se vuoi anche con soldi veri, aggiungendo al riempitivo “antinoia” la possibilità di ottenere qualche euro in più.

4) Medita o fai esercizi di respirazione

L’atto di respirare lo diamo sempre per scontato, ma la qualità della nostra vita può davvero migliorare con dei piccoli e semplici esercizi di respirazione. Ispirate dallo yoga ed in generale dalla cura del corpo, gli esercizi di respirazione sono facili da imparare e molto efficaci.

Tramite gli stessi potremo infatti rilassarci, ricaricarci e perché no anche effettuare piccoli momenti di meditazione. Potrai convertire pochi minuti di noia al giorno in semplici sessioni di well-being.

5) Fai piani per il futuro

Se ti stai annoiando, perché non usare questo tempo per fare piani per il futuro? La presenza dello smartphone di tante opzioni di ricerca ti potrà essere di grande aiuto. Potresti fare piani per un cambio lavoro, per un trasloco o magari anche solo semplicemente per le vacanze estive. Potresti studiare quel cambio di guardaroba a cui hai sempre pensato o usare questo tempo per arricchire la tua cultura sportiva o alimentare. Potrai convertire pochi minuti di noia al giorno in un “te migliore”.