“The Wife. Vivere nell’ombra” su Rai 5: la trama

In prima serata su Rai 5 il film “The wife. Vivere nell’ombra” con una grande Glenn Clos nel ruolo della protagonista: la trama

Quando una donna sacrifica tutta sé stessa per sostenere l’uomo che le sta accanto, fino ad affrontare il più grande sacrificio della propria vita: è la storia che il regista Björn Runge racconta nel film “The wife. Vivere nell’ombra” – con una grande Glenn Clos nel ruolo della protagonista, Joan Castleman – in onda martedì 8 marzo alle 21.15 su Rai 5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Nel cast anche Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke.

Per la sua interpretazione Glenn Close ha vinto il Golden Globes 2019 nella categoria Miglior Attrice in un film drammatico ed è stata candidata come Migliore Attrice protagonista all’Oscar 2019 e al BAFTA 2019. Nella stessa categoria Glenn Close ha vinto anche il Critics Choice Award, il Sag Awards e un premio ai Spirit Awards 2019. Il film è tratto dall’omonimo romanzo “The wife. Vivere nell’ombra” di Meg Wolitzer.