Salvini contestato in Polonia: “Condanni Putin”

Guerra in Ucraina, Salvini contestato al confine polacco: “Condanni Putin”. Il sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun: “Io non la ricevo”

Contrattempo per Matteo Salvini partito in ‘missione’ in Polonia durante il conflitto tra Ucraina e Russia. Durante un punto stampa con il sindaco di Przemysl, Wojciech Bakun, a pochi passi dal confine con l’Ucraina, il leader della Lega è rimasto vittima di una ‘trappola’ tesa dallo stesso primo cittadino della cittadina polacca.

Quest’ultimo, racconta la Dire (www.dire.it), ha infatti mostrato la maglietta con il volto di Vladimir Putin che lo stesso Salvini indossò durante una delle sue visite a Mosca. Il sindaco si è quindi rivolto al suo interlocutore, evidentemente colto di sorpresa: “Salvini, io non la ricevo. Venga con me al confine a condannare Putin”. Ad aggravare la situazione anche la contestazione in italiano, rivolta allo stesso leader del Carroccio le parole “pagliaccio” e “buffone” gridate dai fotografi italiani. Salvini si è a quel punto dileguato, augurando un imbarazzato “buon lavoro” ai presenti.