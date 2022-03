Per la Festa della Donna 2022 il kit essenze di Ludovica Mascheroni

Il kit essenze per la Festa della Donna 2022: un regalo bello, utile e originale firmato Ludovica Mascheroni con una selezione di sette eleganti note olfattive

Per celebrare la Festa della Donna, un regalo bello, utile e originale: il kit essenze firmato Ludovica Mascheroni, azienda specializzata in arredo e abbigliamento di alta gamma.

Un piccolo e prezioso cofanetto dal design raffinato, ideato per la profumazione e conservazione dei capi. È infatti possibile scegliere tra sette diversi oli profumati: cedro, eucalipto, alloro, lavanda, cirmolo, ylang ylang e patchouli. Note olfattive selezionate per preservare la qualità di ogni singolo capo avvolgendolo con fragranze eleganti e ricercate.

All’interno del kit è presente, oltre all’essenza selezionata, una piastrina in legno che, dopo essere stata bagnata con alcune gocce di olio profumato, potrà essere inserita nell’apposita custodia in legno di frassino. Quest’ultima potrà poi essere posizionata all’interno dei cassetti.

Un vero e proprio rituale ideato per la conservazione dei capi, in quanto gli oli rilasciano la profumazione nei cassetti, senza macchiare la biancheria grazie alla custodia in legno e sono naturali antitarmici.

Il kit essenze è acquistabile nella boutique Ludovica Mascheroni in Via Gesù 13 a Milano oppure è ordinabile al Tel. 02/94389507 e via mail [email protected] con spedizione in tutto il mondo.