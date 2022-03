Malattie cardiache: 1 paziente su 5 usa antidepressivi

Un paziente su cinque con malattie cardiache usa antidepressivi e altri farmaci psichiatrici, associati a un rischio quasi doppio di morte prematura

Gli antidepressivi e altri farmaci psichiatrici sono associati a un rischio quasi doppio di morte prematura nei pazienti con malattie cardiache, secondo una ricerca pubblicata sull’European Journal of Cardiovascular Nursing, una rivista della Società Europea di Cardiologia (ESC).

“Il nostro studio mostra che l’uso di psicofarmaci è comune in coloro che hanno malattie cardiache. Inoltre, quasi un paziente su tre aveva sintomi di ansia. I pazienti con malattie cardiache dovrebbero essere sistematicamente valutati per i disturbi mentali, e chiesto se usano farmaci psicotropi e per quale motivo,” ha detto l’autore dello studio Dr. Pernille Fevejle Cromhout del Copenhagen University Hospital, Danimarca.

“È importante ricordare che la prescrizione di un farmaco psicotropo è un’indicazione di un disturbo mentale, che potrebbe di per sé contribuire a un aumento del rischio di morte”, ha detto Cromhout. “Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare se la maggiore mortalità è dovuta all’uso di farmaci psicotropi o alla malattia mentale sottostante”.

Studi precedenti hanno trovato un’associazione tra i sintomi dell’ansia e gli esiti negativi della salute, tra cui la morte, nei pazienti con malattie cardiache. Questo studio ha esplorato se questo legame potrebbe essere spiegato dall’uso di farmaci psicotropi.

Lo studio ha arruolato 12.913 pazienti ricoverati per cardiopatia ischemica, aritmie, insufficienza cardiaca o cardiopatia valvolare dall’indagine nazionale DenHeart. I partecipanti hanno completato un questionario alla dimissione dall’ospedale e sono stati classificati come aventi sintomi di ansia se hanno segnato otto o superiore sulla subscala di ansia della Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A).

Le informazioni sui farmaci sono state ottenute utilizzando i registri nazionali. I pazienti sono stati definiti come consumatori di psicofarmaci se avevano ritirato almeno una prescrizione nei sei mesi precedenti l’ammissione in ospedale di benzodiazepine, farmaci simili alle benzodiazepine, antidepressivi o antipsicotici. I pazienti sono stati seguiti per un anno dopo la dimissione dall’ospedale per la morte per tutte le cause.

I ricercatori hanno scoperto che 2.335 partecipanti (18%) avevano ricevuto almeno una prescrizione di farmaci psicotropi durante i sei mesi precedenti il ricovero in ospedale. I farmaci più comunemente usati erano benzodiazepine (68%) e antidepressivi (55%). L’uso di farmaci psicotropi era più alto tra le donne, i pazienti più anziani, i fumatori, i pazienti vedovi, quelli con meno istruzione, e i pazienti con un maggior numero di problemi di salute coesistenti.

Quasi un terzo dei pazienti cardiopatici (32%) è stato classificato come affetto da ansia. L’uso di psicofarmaci era due volte più alto nei pazienti con ansia (28%) rispetto a quelli senza ansia (14%).

Un totale di 362 pazienti (3%) è deceduto entro il primo anno dopo la dimissione dall’ospedale. Il tasso di morte a un anno era significativamente più alto negli utilizzatori di farmaci psicotropi (6%) rispetto ai non utilizzatori (2%). La riscossione di una prescrizione di farmaci psicotropi nei sei mesi precedenti il ricovero è stata associata a 1,90 probabilità più elevate di morte per tutte le cause durante l’anno successivo alla dimissione, dopo aver aggiustato per età, sesso, diagnosi cardiaca, condizioni coesistenti, stato di fumatore, indice di massa corporea, livello di istruzione e stato civile. La presenza di ansia era associata a una probabilità di 1,81 più alta di morte per tutte le cause durante lo stesso periodo di tempo.

Quando le analisi sono state aggiustate anche per l’uso di farmaci psicotropi prima del ricovero e la presenza di ansia, le associazioni sono diventate più deboli. L’uso di farmaci psicotropi è stato associato con 1,73 probabilità di morte in più e l’ansia con 1,67 probabilità di morte in più. Cromhout ha spiegato: “L’indebolimento delle relazioni suggerisce che il legame tra farmaci psicotropi e morte è influenzato dalla presenza di ansia. E, allo stesso modo, che il legame tra ansia e morte è influenzato dall’uso di farmaci psicotropi”.

Ha continuato: “I pazienti con malattie cardiache che soffrono di ansia dovrebbero informare gli operatori sanitari coinvolti nel loro trattamento come farebbero con qualsiasi altra condizione coesistente. Dovrebbero anche chiedere che la loro ansia sia riconosciuta come importante e uguale alla loro malattia di cuore”.

