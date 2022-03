Macchie bianche sui denti da latte: quali sono le cause

Macchie bianche sui denti da latte dei bambini: potrebbe essere un campanello di allarme. Gli esperti Neuromed spiegano le cause

Le macchie bianche sui denti da latte dei bambini compaiono solitamente con un colore simile al gesso nei denti molari e incisivi o sull’intera arcata dentale.

Non si tratta soltanto di un problema estetico evidente, ma potrebbe essere un campanello di allarme. Ci sono diversi fattori che possono causare macchie bianche sui denti e alcune di esse richiedono un intervento tempestivo da parte del dentista: vediamole insieme.

Fluorosi dentale

Le macchie bianche sui denti da latte possono essere causate da fluorosi dentale. Il fluoro è un minerale che favorisce lo sviluppo e la crescita delle ossa e le fortifica, ma in dosi eccessive può macchiare i denti, rendendoli striati e opachi.

Questa condizione può essere contrastata assumendo una dose corretta di fluoro. Il dentista potrebbe darti alcuni consigli in merito:

Assicurarti che i bambini non ingeriscano il dentifricio quando si lavano i denti

Controllare la quantità di fluoro nell’acqua che si consuma

Non usare un collutorio che contenga fluoro

Non mettere grandi quantità di dentifricio sullo spazzolino dei bambini

Ipoplasia dello smalto

In alcuni casi, durante la fase di sviluppo e crescita del bambino è possibile riscontrare una carenza di smalto sui denti, parziale o totale. Questa mancanza viene definita ipoplasia dello smalto e si presenta con la formazione di macchie bianche o marroni. Lo smalto costituisce una barriera contro gli agenti esterni ed i batteri della bocca e se assente, può causare l’insorgenza di patologie come la carie.

Questa condizione può avere varie cause:

L’uso di apparecchi ortodontici che possono aumentare l’accumulo di placca

Carenza di particolari vitamine nell’organismo

L’uso prolungato di antibiotici

Carie e Traumi

In alcune circostanze le macchie bianche sui denti da latte dei bambini possono essere il sintomo di una carie o il risultato di un trauma. La carie si può presentare come una macchia quando è nel suo stadio iniziale, ovvero nel momento in cui lo smalto viene indebolito. Anche i traumi e gli urti possono manifestarsi come macchie antiestetiche difficili da eliminare e ripercuotersi in modo permanente sui denti definitivi.

