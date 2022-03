Daniela Carnevale tra gli editori di Hypertension

Daniela Carnevale del Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed, è stata nominata come uno degli Editori della rivista Hypertension

La professoressa Daniela Carnevale, Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università Sapienza di Roma e Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina Traslazionale del Neuromed, è stata nominata come uno degli Editori della prestigiosa rivista scientifica Hypertension.

Daniela Carnevale – unica italiana presente tra gli Editori di Hypertension – entra così a far parte di una nuova sezione del comitato editoriale, definita “Early career editors”, che mira a promuovere la formazione dei ricercatori più giovani nel processo editoriale scientifico.

Organo dell’American Heart Association, la rivista Hypertension copre tutti gli aspetti della ricerca su questa patologia, dalla fisiopatologia sperimentale al trattamento e prevenzione in ambito clinico. Non a caso, la scelta della professoressa Carnevale come membro degli editori, tiene conto dell’importante lavoro svolto dal gruppo di ricerca da lei coordinato presso il Neuromed, concentrato su aspetti innovativi nell’ambito dell’ipertensione arteriosa, a partire dai rapporti tra sistema cardiovascolare, sistema nervoso e sistema immunitario, fino agli effetti che un’elevata pressione arteriosa può avere sul decadimento cognitivo.