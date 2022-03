Una festa per cuori infranti: “Blue Car” è il nuovo video di Adult Matters disponibile su tutte le piattaforme digitali

Blue Car è il nuovo video ufficiale di Adult Matters, una break up song sofferta in cui l’artista racconta la nascita e la fine della relazione con un uomo. Dalle passeggiate nei boschi fino primi baci dati in auto ascoltando Joni Mitchell l’arrangiamento minimale della canzone culla l’ascoltatore fino a chiudersi in dissolvenza come una storia d’amore senza futuro.

Con questo video Francesco Corti e Simone Nocchi hanno voluto ricreare la sensazione di tristezza e la disillusione evocata dal brano dandole una nuova veste: Adult Matters, protagonista del video, viene lasciato solo a una festa che non avrà mai inizio. In preda a una disperata fame nervosa cercherà di consolarsi divorando l’intera torta di compleanno. L’abito elegante di un celeste chiaro e vulnerabile fa da contrasto con il rosso acceso dei palloncini sparsi per la stanza, una festa in cui non c’è nessuno con cui ballare, una festa per cuori spezzati.

Blue Car è il brano di chiusura di Flare Up, disco uscito il 2 aprile 2021 per Coypu Records che ne ha stampato una tiratura limitata in CD e Tape già esaurita. Il disco è stato anticipato dai singoli con video My Body e The Whole World entrambi incentrati sul concetto di crescita e scoperta di sé.