Birra FORST lancia 12 bottiglie in edizione speciale

Birra FORST celebra la neve e le montagne con 12 bottiglie in edizione speciale: una cassetta da collezione

Plan de Corones, la Val Gardena, Merano 2000, Obereggen, la Plose, Racines, la Val Senales, Belpiano, l’Alpe di Siusi, la Val Sarentino, Speikboden e la Val d’Ultimo. Questi i soggetti impressi nelle 12 bottiglie di FORST Kronen, la più amata tra le birre di casa FORST.

Il desiderio di celebrare le montagne dell’Alto Adige, soprattutto dopo l’abbondante nevicata della scorsa notte, nasce dal fatto che proprio qui nascono tutti i prodotti birrari di Birra FORST, dal 1857, e da queste terre sgorga anche la sorgente d’acqua limpida e pura che, insieme a materie prime selezionate, garantisce qualità e freschezza a tutti i prodotti.

Un’azienda fortemente radicata sul proprio territorio: da oltre 160 anni, infatti, il nome FORST è sinonimo di pura arte birraria e di legame con l’Alto Adige/Südtirol.

FORST Kronen è una tra le specialità birrarie di FORST più amate, in grado di esprimere nel suo aroma unico tutto ciò che si trova sul territorio in cui nasce. Questa birra speciale, dall’antica ricetta, si caratterizza per il suo sapore pieno e aromatico di malto, un colore giallo dorato e una leggera e fine nota di luppolo.

Il “Mini Box Souvenir” composto da cassa e 12 bottiglie skin, è disponibile ancora per poco tempo nei “drink shop” selezionati e nello shop online di Birra FORST.

www.forst.it